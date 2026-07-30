CAMIONES A HIDRÓGENO ACORTAN LA BRECHA CON EL DIÉSEL EN CHILE

Los camiones impulsados por hidrógeno verde pueden competir económicamente con los vehículos diésel en Chile, aunque solo bajo condiciones específicas de uso intensivo, rutas de larga distancia y acceso a hidrógeno de menor costo. Así lo concluye un estudio del Centro de Energía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), que precisa que, en el escenario actual, el costo total de estos camiones sigue siendo superior al del diésel.

La investigación, publicada en la revista científica internacional Applied Sciences, comparó el desempeño técnico y económico de camiones de hidrógeno recientemente incorporados al país con vehículos pesados diésel equivalentes. El análisis consideró el costo del combustible, el precio de los vehículos, el kilometraje anual, el tamaño de las flotas y la infraestructura de abastecimiento para determinar en qué escenarios la tecnología resulta competitiva. En Chile, más del 90% del transporte pesado depende actualmente del diésel.

Uno de los principales hallazgos es que el costo del hidrógeno, si bien relevante, no es el único factor que define la competitividad. Según el estudio, el kilometraje anual y el nivel de utilización de los camiones tienen una influencia decisiva: mientras más kilómetros recorran y más tiempo permanezcan en operación, menor es la brecha de costos frente al diésel.

“Uno tiende a pensar que lo que tiene mayor impacto es exclusivamente el costo del hidrógeno. Si bien es una variable significativa, factores como los kilómetros recorridos y el uso efectivo del vehículo permiten reducir considerablemente esa brecha”, señaló el Dr. Ricardo Lizana, investigador del Centro de Energía UCSC y autor de correspondencia del estudio.

El trabajo identifica los corredores logísticos interregionales, el transporte asociado a puertos, la minería y las flotas cautivas como los escenarios con mayor potencial para incorporar esta tecnología, por tratarse de operaciones de alto uso y trayectos extensos.

El estudio también plantea una oportunidad para la Región del Biobío. Aunque producir hidrógeno verde mediante electrólisis mantiene elevado su precio por depender del costo de la electricidad, la zona dispone de hidrógeno renovable como subproducto de industrias ya instaladas que, tras un proceso de purificación, podría abastecer camiones de carga. Con esa alternativa, indica Lizana, el costo del hidrógeno disminuye de forma significativa, en especial para camiones que recorren más de 500 kilómetros de manera frecuente.

La investigación no sostiene que los camiones de hidrógeno sean hoy más económicos que los diésel. Su costo total de propiedad continúa siendo superior, principalmente por el elevado precio de adquisición de los vehículos, una diferencia que, según el análisis, puede reducirse a medida que baje el costo del hidrógeno y aumente la utilización de las flotas.

De acuerdo con los autores, la evidencia permite orientar el desarrollo futuro de la industria y priorizar escenarios para proyectos piloto e implementación gradual, mientras continúan disminuyendo los costos de producción del hidrógeno verde. El estudio fue desarrollado por investigadores de la UCSC y de la Universidad del Bío-Bío, y está disponible en Applied Sciences bajo el DOI 10.3390/app16146956.

Fuente: chilepaisminero.com