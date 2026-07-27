27 de julio de 2026
EL EJÉRCITO DE CHILE INSTRUYE A LA INFANTERÍA DE MARINA EN TÉCNICAS DE MONTAÑA INVERNAL EN MAGALLANES
La actividad contempló desplazamiento sobre esquíes, marchas en randonnée, encordamiento, técnicas de autorescate y anclajes
El Pelotón de Reconocimiento de Montaña del Destacamento Motorizado N°11 Caupolicán del Ejército de Chile impartió una instrucción a personal del Destacamento de Infantería de Marina N°4 Cochrane de la Armada de Chile con el objetivo de transmitir los conocimientos y competencias en desplazamientos y rescates en escenarios montañosos de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Según el Ejército de Chile, esta instrucción contempla técnicas de desplazamiento en montaña invernal, técnicas de desplazamiento en glaciar y travesía de la Cordillera de Darwin, desde el CMT Cordillera de Darwin hasta CMT Caleta 2 de Mayo, la cual considera la aplicación de lo aprendido en los dos primeros niveles de aprendizaje.
Junto a las instrucciones de desplazamientos en escenarios invernales, el programa consideró un módulo de autorescate para que los alumnos dominen técnicas de auto salvamento en montaña y en glaciar en caso de una situación de emergencia, y materias como el desplazamiento sobre esquíes, marchas en randonnée, encordamiento, y anclajes naturales y artificiales.
Para el comandante del Pelotón de Reconocimiento de Montaña, teniente Sergio Gutiérrez, “la importancia de esta capacitación en particular, es el fortalecimiento de competencias entre instituciones, poder compartir el conocimiento e instruir a personal en montaña, incrementa y amplifica la preparación. En este caso, considerando nuestra geografía, es necesario contar, fortalecer y potenciar estas capacidades, para poder vivir, desplazarse y eventualmente combatir en montaña”.
Desde el Ejército de Chile destacaron que el alto nivel profesional del montañés y su permanente preparación y competencias convierten a esta especialidad y a la institución en un referente nacional e internacional en operación en escenarios montañosos.
Fuente: infodefensa.com
El exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, permanecerá detenido hasta este martes mientras la Fiscalía completa diligencias investigativas antes de la audiencia de formalización por un presunto delito sexual.
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