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27 de julio de 2026

EL EJÉRCITO DE CHILE INSTRUYE A LA INFANTERÍA DE MARINA EN TÉCNICAS DE MONTAÑA INVERNAL EN MAGALLANES

​La actividad contempló desplazamiento sobre esquíes, marchas en randonnée, encordamiento, técnicas de autorescate y anclajes

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El Pelotón de Reconocimiento de Montaña del Destacamento Motorizado N°11 Caupolicán del Ejército de Chile impartió una instrucción a personal del Destacamento de Infantería de Marina N°4 Cochrane de la Armada de Chile con el objetivo de transmitir los conocimientos y competencias en desplazamientos y rescates en escenarios montañosos de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena

Según el Ejército de Chile, esta instrucción contempla técnicas de desplazamiento en montaña invernal, técnicas de desplazamiento en glaciar y travesía de la Cordillera de Darwin, desde el CMT Cordillera de Darwin hasta CMT Caleta 2 de Mayo, la cual considera la aplicación de lo aprendido en los dos primeros niveles de aprendizaje.

Junto a las instrucciones de desplazamientos en escenarios invernales, el programa consideró un módulo de autorescate para que los alumnos dominen técnicas de auto salvamento en montaña y en glaciar en caso de una situación de emergencia, y materias como el desplazamiento sobre esquíes, marchas en randonnée, encordamiento, y anclajes naturales y artificiales.

Para el comandante del Pelotón de Reconocimiento de Montaña, teniente Sergio Gutiérrez, “la importancia de esta capacitación en particular, es el fortalecimiento de competencias entre instituciones, poder compartir el conocimiento e instruir a personal en montaña, incrementa y amplifica la preparación. En este caso, considerando nuestra geografía, es necesario contar, fortalecer y potenciar estas capacidades, para poder vivir, desplazarse y eventualmente combatir en montaña”.

Desde el Ejército de Chile destacaron que el alto nivel profesional del montañés y su permanente preparación y competencias convierten a esta especialidad y a la institución en un referente nacional e internacional en operación en escenarios montañosos.

Fuente: infodefensa.com

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