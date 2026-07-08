DESDE MAGALLANES, INTEGRANTES DEL EJÉRCITO DESTACAN EL SIGNIFICADO DEL JURAMENTO A LA BANDERA Y EL SERVICIO A LA PATRIA

En el marco de las actividades previas al Juramento a la Bandera que se realizará este 9 de julio en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero de Punta Arenas, integrantes de la V División del Ejército de Chile participaron la mañana de este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde reflexionaron sobre el significado de esta tradicional ceremonia, la vocación militar y su experiencia sirviendo en la Región de Magallanes.

La conversación contó con la participación del subteniente Pablo Soto Campos, el subteniente Cristóbal Valenzuela Tapia, el sargento segundo Javier Gutiérrez Leal y la cabo segundo Mónica Contreras Jiménez, quienes coincidieron en destacar que el Juramento a la Bandera representa mucho más que un acto protocolar.

El subteniente Pablo Soto Campos, oriundo de Puente Alto, explicó que este momento invita a detenerse y reflexionar sobre el compromiso asumido con el país.

"Es un momento en que uno igual hace un alto, una reflexión en estos días sobre lo que implica pertenecer al Ejército y sobre todo el juramento."

El oficial relató que decidió ingresar a la institución después de iniciar estudios universitarios y aseguró que el cambio desde Santiago hacia Magallanes fue importante, especialmente por las condiciones climáticas y el ritmo de vida de la región.

Respecto al significado de la ceremonia, sostuvo que:

"Es un voto que se hace como cada año... la instancia de juramento a la bandera es una reflexión de por qué entramos al Ejército, por qué decidimos ser parte de ello y la historia que tiene detrás."

Por su parte, el subteniente Cristóbal Valenzuela Tapia, también proveniente de Santiago, señaló que el juramento constituye una renovación permanente de la vocación militar.

"Creo que es importante entender que cada soldado renueva lo que es su vocación en esta fecha."

Asimismo, destacó que comprender el sacrificio realizado por los soldados en la Batalla de La Concepción fortalece el sentido de pertenencia y el compromiso con el servicio.

Durante la entrevista, ambos oficiales coincidieron en señalar que la adaptación a Magallanes significó enfrentar un clima muy distinto al de la zona central, aunque valoraron el entorno y la calidad de vida que ofrece la región.

Con más de quince años destinado en Punta Arenas, el sargento segundo Javier Gutiérrez Leal recordó sus primeros meses en la zona, marcados por el aprendizaje para desenvolverse en condiciones de frío, nieve y viento.

"Me encanta la ciudad, me encanta la región y no me devuelvo a Concepción."

Añadió que, aunque este año no participa directamente en el Juramento a la Bandera, sí formó parte de la alegoría histórica realizada para acercar a la comunidad los hechos ocurridos durante la Batalla de La Concepción.

"El juramento y combate siempre lo llevamos en el corazón porque es algo que realmente fue significativo para nosotros."

En tanto, la cabo segundo Mónica Contreras Jiménez, oriunda de Chillán y destinada en Magallanes desde 2018, destacó su positiva experiencia en la región y el respaldo que ha recibido dentro de la institución.

"Como mujer yo me he sentido súper apoyada por el Ejército. Nunca he sentido la diferencia entre un hombre y una mujer."

La uniformada también valoró las oportunidades de capacitación, perfeccionamiento y representación que ha tenido durante su carrera.

Al ser consultados sobre el mensaje que entregarían a quienes evalúan incorporarse al Ejército, los cuatro invitados coincidieron en que la decisión debe estar basada en una verdadera vocación de servicio.

La cabo Contreras afirmó:

"Esto no es para probar. Es un estilo de vida."

En la misma línea, el sargento Gutiérrez expresó:

"Es un estilo de vida... uno tiene que amar el Ejército, tiene que amar a Chile y tiene que entregarse a la vocación."

El subteniente Valenzuela enfatizó que la carrera militar representa un desafío permanente, mientras que el subteniente Soto invitó a los jóvenes a acercarse a conocer la institución antes de tomar una decisión.

"Lo invitamos a que se acerquen a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas... me gustaría saber qué es lo que hacen ustedes."

Finalmente, recordó que el propio texto del Juramento a la Bandera refleja el compromiso que asume cada militar.

"Hay una parte donde uno dice 'hasta rendir la vida si fuese necesario'. Muchas veces caemos en el romanticismo de morir físicamente, pero el sacrificio viene con todos los aspectos de vida."

La entrevista se desarrolló durante la mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, en la antesala de la ceremonia central del Juramento a la Bandera que reunirá este 9 de julio a más de 350 militares en la Plaza de Armas de Punta Arenas, en conmemoración de la Batalla de La Concepción.





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