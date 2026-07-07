ABREN LAS POSTULACIONES PARA "100 LÍDERES MAYORES", EL RECONOCIMIENTO A PERSONAS MAYORES QUE TRANSFORMAN CHILE

Ya se encuentran abiertas las postulaciones a la sexta edición de "100 Líderes Mayores", iniciativa de Conecta Mayor UC, El Mercurio y la Pontificia Universidad Católica que busca destacar a personas de 75 años y más que aportan al desarrollo del país y lideran cambios sociales gracias a su talento y experiencia.

Bajo el lema "Necesitamos más voces que inspiren", se desplegará una amplia campaña con la participación de reconocidos Líderes Mayores de ediciones anteriores: el cantante José Alfredo "Pollo" Fuentes, la showoman Maitén Montenegro, el actor Adriano Castillo, más conocido como el "compadre Moncho" y la actriz María Elena Duvauchelle.

"Chile envejece aceleradamente y eso es una oportunidad, no un problema. 100 Líderes Mayores existe para demostrar que el liderazgo no tiene fecha de vencimiento y para invitar a toda la sociedad a mirar a las personas mayores como lo que son: protagonistas activos del presente, no del pasado", señala Sofía Rivas Rufin, directora ejecutiva de Conecta Mayor UC.

Cómo nominar a tus candidatos a Líderes Mayores 2026

La iniciativa cuenta con cinco categorías para nominar: Ciencias y Humanidades; Cultura y Artes; Economía y Oficios tradicionales; Labor comunitaria y Política, y Vida saludable y Deportes.

Las nominaciones se realizan hasta el lunes 27 de julio a través del sitio web www.lideresmayores.cl, espacio donde también se pueden conocer las historias de líderes mayores de las ediciones anteriores. Allí, se debe ingresar el nombre de la persona nominada, cuál es su aporte actual y por qué merece ser reconocida.

Este 2026 el jurado está compuesto por representantes de organizaciones auspiciadoras y colaboradoras, referentes de opinión, además de cinco Líderes Mayores de la versión anterior en nombre de los 500 destacados que la iniciativa ya lleva hasta la fecha.

Juan Carlos de la Llera, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, estará a cargo de presidir este comité de selección, que bajo criterios de vigencia, innovación, impacto e inspiración, elegirá a las 100 personas que recibirán el reconocimiento.

"El Plan Estratégico UC 2026-2030 contempla explícitamente un programa dedicado a los adultos mayores, convencidos de que la universidad tiene un rol activo en construir una sociedad más inclusiva para todas las generaciones. Los 100 Líderes Mayores nos recuerdan algo muy especial: que la experiencia vivida con propósito no envejece, inspira", señala el rector.

Resultados darán inicio al Mes de las Personas Mayores

Los cien finalistas se presentarán en una Edición Especial publicada en El Mercurio el domingo 4 de octubre, dando inicio al mes de las personas mayores. Posteriormente, se reunirán en noviembre en una ceremonia el 3 de noviembre, en la Universidad Católica, que será transmitida por EmolTV.

En las cinco ediciones anteriores se han recibido 7.773 postulaciones y se ha reconocido a más de 500 personas mayores protagonistas en el país.

Entre ellas, destacan figuras tan diversas como Sergio Campos, Carlos Caszely, Delfina Guzmán, Ricardo Lagos, Ester Precht, Rosa Devés, Isabel Allende, Mario Kreutzberger, Hernán Rivera Letelier, Mónica González, José Maza, Kristine Tomkins, Claudio Parra y Mario Mutis, entre cientos más.

100 Líderes Mayores 2026 - Necesitamos más voces que inspiren