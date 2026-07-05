CARRO ALEGÓRICO DE PAOLA MATTIONI RECORRE EL CARNAVAL EN HOMENAJE A LA PRIMERA REINA DEL EVENTO

Uno de los momentos más simbólicos de la segunda jornada del Carnaval de Invierno 2026 se vive con el paso del carro alegórico de Paola Mattioni Dubrock, quien fue la primera reina de esta tradicional celebración y que este año participa como embajadora de la edición que conmemora los 30 años del evento.

Durante su recorrido por la Costanera del Estrecho, Mattioni agradeció el cariño del público y valoró el ambiente que se vive en esta nueva versión del carnaval.

"Creo que ha sido un lindo encuentro, la cantidad de gente que hay, la alegría, me encanta ver las caras de felicidad de todas las personas. Muchas gracias, se agradece", expresó mientras avanzaba junto al desfile.

La presencia de la primera reina del Carnaval de Invierno se suma a las distintas actividades preparadas para celebrar las tres décadas de esta tradicional fiesta, que nuevamente reúne a miles de personas en la Costanera del Estrecho.