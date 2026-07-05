Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

5 de julio de 2026

CARRO ALEGÓRICO DE PAOLA MATTIONI RECORRE EL CARNAVAL EN HOMENAJE A LA PRIMERA REINA DEL EVENTO

​La primera reina del Carnaval de Invierno participa en el desfile de este domingo como embajadora de la edición que conmemora las tres décadas de la tradicional celebración puntarenense.

MATTIONI

Uno de los momentos más simbólicos de la segunda jornada del Carnaval de Invierno 2026 se vive con el paso del carro alegórico de Paola Mattioni Dubrock, quien fue la primera reina de esta tradicional celebración y que este año participa como embajadora de la edición que conmemora los 30 años del evento.

Durante su recorrido por la Costanera del Estrecho, Mattioni agradeció el cariño del público y valoró el ambiente que se vive en esta nueva versión del carnaval.

"Creo que ha sido un lindo encuentro, la cantidad de gente que hay, la alegría, me encanta ver las caras de felicidad de todas las personas. Muchas gracias, se agradece", expresó mientras avanzaba junto al desfile.

La presencia de la primera reina del Carnaval de Invierno se suma a las distintas actividades preparadas para celebrar las tres décadas de esta tradicional fiesta, que nuevamente reúne a miles de personas en la Costanera del Estrecho.

MATTIONI

CARRO ALEGÓRICO DE PAOLA MATTIONI RECORRE EL CARNAVAL EN HOMENAJE A LA PRIMERA REINA DEL EVENTO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

DOS JÓVENES MAGALLÁNICOS REPRESENTARÁN A CHILE EN EL MUNDIAL UNIVERSITARIO DE GO EN CHINA

Leer Más

​Gustavo Gibbons y Benjamín Mimiza competirán en Shanghái tras clasificar al 10° Campeonato Mundial Universitario de Weiqi/Go, convirtiéndose en los primeros universitarios chilenos en participar en este certamen.

​Gustavo Gibbons y Benjamín Mimiza competirán en Shanghái tras clasificar al 10° Campeonato Mundial Universitario de Weiqi/Go, convirtiéndose en los primeros universitarios chilenos en participar en este certamen.

horiz
nuestrospodcast
MATTIONI

CARRO ALEGÓRICO DE PAOLA MATTIONI RECORRE EL CARNAVAL EN HOMENAJE A LA PRIMERA REINA DEL EVENTO

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
MATTIONI

CARRO ALEGÓRICO DE PAOLA MATTIONI RECORRE EL CARNAVAL EN HOMENAJE A LA PRIMERA REINA DEL EVENTO

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Abdominoplastia ICSA

RECONSTRUCCIÓN ABDOMINAL TRAS UNA BAJA DE PESO AUMENTA 281% EN INTERCLÍNICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino 336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
indespa

INDESPA INVITA A PARTICIPAR EN EL PRIMER CONCURSO NACIONAL DE MICRORRELATOS "MIL LETRAS, UNA CALETA"

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250