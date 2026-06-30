SOY REPORTERO | AGRUPACIÓN "KM 100 SENTIMIENTO CAMPERO" REALIZÓ ENSAYO GENERAL PARA EL CARNAVAL DE INVIERNO 2026

KAST RESPALDA LEGISLAR “LEY ALEJANDRO” Y ANUNCIA REUNIÓN CON FAMILIAS DE VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS
El Mandatario afirmó que el Ejecutivo está preparando alternativas para enfrentar delitos cometidos por jóvenes instrumentalizados por el crimen organizado. Además, mencionó brevemente la ley de reconstrucción y aseguró que se reforzará el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas para Magallanes.
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