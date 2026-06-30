SOY REPORTERO | AGRUPACIÓN "KM 100 SENTIMIENTO CAMPERO" REALIZÓ ENSAYO GENERAL PARA EL CARNAVAL DE INVIERNO 2026

La Agrupación Km 100 Sentimiento Campero realizó el pasado sábado su ensayo general con miras a su participación en el Carnaval de Invierno 2026. La jornada reunió a las 60 bailarinas que integran el elenco y que representan a las comunas de Laguna Blanca, Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales.

Durante el encuentro también ensayaron junto a Chamanes de la Patagonia, agrupación que se sumó al proyecto para participar en esta nueva edición del carnaval. El trabajo conjunto busca preparar la presentación que llevarán a las calles de Punta Arenas durante la tradicional celebración invernal.

El ensayo contó además con la visita de Paola Mattioni, reina de los 30 años del Carnaval de Invierno, quien conoció el trabajo desarrollado por la agrupación y compartió con sus integrantes durante la preparación de la puesta en escena.

Km 100 Sentimiento Campero obtuvo el tercer lugar en la categoría Murga durante la edición anterior. Desde hace varios meses, sus integrantes se reúnen todos los sábados durante dos horas para preparar su presentación y representar nuevamente a distintas comunas de Magallanes.

En el registro enviado a la sección “Soy Reportero” participan Jonathan Bustamante, de Chamanes de la Patagonia; Jacqueline Fajardo, presidenta de Km 100 Sentimiento Campero; y Paola Mattioni, reina de los 30 años del Carnaval de Invierno.





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