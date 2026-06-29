SEREMI DE ENERGÍA FINALIZA RECORRIDO POR MAGALLANES PARA REVISAR LAS PRIORIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO

El seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, concluyó un recorrido por las cuatro provincias de la región con el objetivo de identificar las principales necesidades energéticas de cada territorio. La última jornada se desarrolló en Tierra del Fuego junto a la delegada presidencial provincial, Margarita Norambuena, e incluyó visitas al Hospital Dr. Marco Chamorro y a la central generadora de electricidad de Porvenir.

Durante la gira, la autoridad sostuvo encuentros con vecinos, autoridades locales y representantes de empresas del sector para conocer las prioridades de cada comuna. En Porvenir, además, se revisó el funcionamiento de la planta fotovoltaica y del sistema de cogeneración del hospital, mientras que representantes de EDELMAG expusieron las acciones que desarrolla la empresa para asegurar la continuidad del suministro eléctrico y enfrentar eventuales contingencias.

Otro de los temas abordados fue el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Energía para normalizar las tarifas eléctricas. La iniciativa considera medidas para extender el subsidio eléctrico, reducir tarifas y fortalecer la calidad del servicio, además de avanzar en la regularización de la deuda del sistema de distribución sin afectar el bolsillo de los usuarios, según explicó la autoridad regional.

Tras completar el despliegue, el seremi señaló que el recorrido permitió actualizar las prioridades energéticas de cada provincia, identificando iniciativas como el apoyo al proceso de regularización eléctrica en Primavera, el fortalecimiento de proyectos en Puerto Williams y la atención a las necesidades de localidades como Puerto Edén y Puerto Toro, con el objetivo de impulsar soluciones acordes a las realidades de cada territorio.

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