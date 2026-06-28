LICEO LUIS ALBERTO BARRERA SE CORONÓ CAMPEÓN DE LA LIGA DE OTOÑO DE DEBATE

Más de 70 estudiantes participaron en la Liga de Otoño de Debate, cuya jornada final se desarrolló el sábado 20 de junio. La competencia reunió a representantes de distintos establecimientos educacionales de Punta Arenas y culminó con la consagración de la dupla del Liceo Luis Alberto Barrera, integrada por Denise Ferreira y Félix Rojas, como campeona de la categoría Drake, destinada a estudiantes de 2° a 4° medio.

En la categoría Magallanes, para estudiantes de 7° básico a 1° medio, el título quedó en manos de Mateo Usaj, del Liceo Juan Bautista Contardi. El estudiante también obtuvo el segundo lugar en la categoría de discursos y fue distinguido como uno de los mejores oradores del certamen, consolidando una destacada participación individual.

La final de la categoría Drake reunió a equipos del Liceo Juan Bautista Contardi, la SAUD, el Colegio Miguel de Cervantes y el Liceo Luis Alberto Barrera. La definición estuvo a cargo de los jueces Nicolás Sánchez, Matías Bahamonde y Constanza Ramírez, quienes otorgaron el triunfo a Ferreira y Rojas. La dupla destacó por avanzar desde la mitad de la tabla hasta el primer lugar, siendo además el único equipo finalista que compitió sin el respaldo de un profesor o directivo de su establecimiento.

La competencia también dejó otros resultados destacados. El Liceo Juan Bautista Contardi logró posicionar debatientes en distintos podios de la competencia y Basthian Fica y Sofía Sánchez encabezaron el ranking de personas oradoras en la categoría Drake. Con este resultado, el Liceo Luis Alberto Barrera consiguió el primer campeonato de su historia en los debates escolares de Magallanes.

​

