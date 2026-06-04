Con alegría y espíritu salesiano, el pasado viernes 29 de mayo asumió oficialmente como Representante Legal del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano de Puerto Natales, Juan Francisco Peña Araya, quien se integra a la obra educativa salesiana para continuar fortaleciendo la misión formativa y evangelizadora que por más de un siglo ha acompañado a generaciones de niños, niñas y jóvenes de la capital de Última Esperanza.



En su llegada al establecimiento, Peña estuvo acompañado por el padre Néstor Muñoz, SDB, Ecónomo Inspectorial; el padre David Rivera, SDB, Delegado Inspectorial para la Pastoral Juvenil; y el Director del establecimiento, padre Pedro Carrera R., SDB, quienes participaron de las actividades que marcaron el inicio de esta nueva etapa institucional.

Nacido en La Serena y exalumno de la Escuela Salesiana San Ramón de esa ciudad, Juan Francisco Peña proviene de Punta Arenas y se convierte en el primer representante legal laico del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano y en el segundo a nivel nacional dentro de la Red de Escuelas Salesianas de Chile.



Su trayectoria está estrechamente vinculada al ámbito educativo y pastoral. Es Licenciado en Filosofía, Mediador Familiar y Diplomado en Salesianidad. Entre sus responsabilidades anteriores destacan los cargos de Coordinador de Ambiente del Instituto Don Bosco de Punta Arenas y Vicerrector del Colegio Británico de la misma ciudad. Además, es Salesiano Cooperador del Centro “Mamá Margarita” del Santuario-Parroquia María Auxiliadora de Punta Arenas.



En el ámbito eclesial, fue ordenado Diácono Permanente para la Iglesia Diocesana de Magallanes en 2021, ministerio que desarrolla junto a su esposa Angélica y su familia, prestando servicio pastoral en la región.



Durante la jornada se realizó la firma que formalizó su nombramiento como Representante Legal del establecimiento. Posteriormente, fue presentado oficialmente a la Comunidad Educativo Pastoral durante el acto de cierre de la Semana de las Artes, instancia en la que compartió sus primeras palabras con estudiantes, educadores y familias.



En su mensaje, destacó la importancia de seguir fortaleciendo el carisma salesiano en la educación, señalando que el colegio debe continuar siendo “una casa que acoge, una escuela que prepara para la vida, una parroquia que evangeliza y un patio donde se comparte la alegría de la amistad”, invitando a toda la comunidad a trabajar unida por la formación integral de los jóvenes.



Asimismo, durante su primera jornada sostuvo reuniones de trabajo con representantes de la Inspectoría Salesiana y con el equipo directivo del establecimiento, dando inicio al proceso de acompañamiento y planificación de los desafíos que marcarán esta nueva etapa institucional.



Al referirse a este nuevo desafío, expresó su agradecimiento por la confianza depositada en su persona y manifestó su entusiasmo por aportar a la misión educativa y evangelizadora de la obra salesiana en Puerto Natales.



La llegada de Juan Francisco Peña Araya marca un nuevo hito para el Liceo Salesiano Monseñor Fagnano, que continúa proyectando su labor educativa y pastoral al servicio de la comunidad natalina, manteniendo vivo el legado de San Juan Bosco y el compromiso de educar desde la cercanía, la fe y la esperanza.



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