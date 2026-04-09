Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

9 de abril de 2026

SLEP MAGALLANES PRESENTÓ QUERELLA POR AMENAZA EN EL LICEO POLITÉCNICO CARDENAL SILVA HENRÍQUEZ

La querella fue ingresada por el director ejecutivo subrogante del SLEP Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, quien llegó al tribunal acompañado por el abogado de esta institución, Rodrigo Gatica Valenzuela.

querellaslep

En el Tribunal de Garantía de Punta Arenas se ingresó esta mañana una querella del Servicio Local de Educación Pública Magallanes que busca perseguir penalmente las responsabilidades de quienes resulten responsables tras la situación que afectó el miércoles a la comunidad del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez que fue víctima de una amenaza anónima.

 
Cabe recordar que las actividades en ese establecimiento se encuentran suspendidas por hoy después del hallazgo de un mensaje en uno de los baños del recinto que advertía de un tiroteo contra estudiantes.

 
La querella fue ingresada por el director ejecutivo subrogante del SLEP Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, quien llegó al tribunal acompañado por el abogado de esta institución, Rodrigo Gatica Valenzuela.

 
El documento señala que “los hechos descritos han provocado una grave alteración del normal funcionamiento del servicio público educacional, afectando la continuidad del proceso educativo, generando un estado de temor generalizado en la comunidad escolar y obligando a la autoridad administrativa a adoptar medidas excepcionales para asegurar la protección de los estudiantes”.

 
La situación igualmente fue denunciada a Carabineros el mismo día del hecho e informada a las autoridades que ya se coordinaron en una mesa de trabajo para abordar esta situación puntual y las materias de seguridad en el ámbito escolar.

pdicocaina

PDI DETIENE A SUJETO POR TRÁFICO DE DROGAS E INCAUTA MÁS DE 3 KILOS DE COCAÍNA QUE TENÍAN COMO DESTINO MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SLEP MAGALLANES PRESENTÓ QUERELLA POR AMENAZA EN EL LICEO POLITÉCNICO CARDENAL SILVA HENRÍQUEZ

Leer Más

La querella fue ingresada por el director ejecutivo subrogante del SLEP Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, quien llegó al tribunal acompañado por el abogado de esta institución, Rodrigo Gatica Valenzuela.

La querella fue ingresada por el director ejecutivo subrogante del SLEP Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, quien llegó al tribunal acompañado por el abogado de esta institución, Rodrigo Gatica Valenzuela.

querellaslep
nuestrospodcast
LANZAMIENTO FONDOS PUNTA ARENAS (1)

FONDOS CONCURSABLES ENAP IMPULSA MAGALLANES ABRE LAS POSTULACIONES 2026

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
querellaslep

SLEP MAGALLANES PRESENTÓ QUERELLA POR AMENAZA EN EL LICEO POLITÉCNICO CARDENAL SILVA HENRÍQUEZ

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
santotomaspuq2026

SANTO TOMÁS INAUGURÓ SU AÑO ACADÉMICO 2026 CENTRADO EN MAGALLANES PARA ENTREGAR LA ENERGÍA DEL FUTURO AL PAÍS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
salmonmagallanes

INDUSTRIA DEL SALMÓN CRECE 20% EN MAGALLANES: INICIAN AUDIENCIAS PARA EXPANSIÓN SUSTENTABLE

javiera barrientos