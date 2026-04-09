SLEP MAGALLANES PRESENTÓ QUERELLA POR AMENAZA EN EL LICEO POLITÉCNICO CARDENAL SILVA HENRÍQUEZ

En el Tribunal de Garantía de Punta Arenas se ingresó esta mañana una querella del Servicio Local de Educación Pública Magallanes que busca perseguir penalmente las responsabilidades de quienes resulten responsables tras la situación que afectó el miércoles a la comunidad del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez que fue víctima de una amenaza anónima.



Cabe recordar que las actividades en ese establecimiento se encuentran suspendidas por hoy después del hallazgo de un mensaje en uno de los baños del recinto que advertía de un tiroteo contra estudiantes.



La querella fue ingresada por el director ejecutivo subrogante del SLEP Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, quien llegó al tribunal acompañado por el abogado de esta institución, Rodrigo Gatica Valenzuela.



El documento señala que “los hechos descritos han provocado una grave alteración del normal funcionamiento del servicio público educacional, afectando la continuidad del proceso educativo, generando un estado de temor generalizado en la comunidad escolar y obligando a la autoridad administrativa a adoptar medidas excepcionales para asegurar la protección de los estudiantes”.



La situación igualmente fue denunciada a Carabineros el mismo día del hecho e informada a las autoridades que ya se coordinaron en una mesa de trabajo para abordar esta situación puntual y las materias de seguridad en el ámbito escolar.

