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17 de mayo de 2026

ESTUDIO CONFIRMA QUE EL PINGÜINO PAPÚA ESTÁ DIVIDIDO EN CUATRO ESPECIES Y UNA DE ELLAS ES NUEVA PARA LA CIENCIA

La investigación internacional identificó diferencias genéticas y adaptativas entre las poblaciones de pingüino papúa distribuidas en la Antártica y regiones subantárticas. Tres de las especies presentan distintos niveles de amenaza.

Pingüino Papúa

Un estudio publicado en la revista científica Communications Biology confirmó que el pingüino papúa no corresponde a una sola especie, como se creyó durante más de dos siglos, sino a cuatro especies distintas. La investigación fue desarrollada por especialistas chilenos e internacionales, quienes analizaron genomas completos de ejemplares provenientes de distintas colonias ubicadas en la Antártica y territorios subantárticos.

El trabajo permitió identificar al pingüino papúa del sur, el del norte, el del este y una nueva especie denominada pingüino papúa del sureste, descrita por primera vez en esta publicación científica. El análisis incluyó muestras de 64 individuos pertenecientes a 10 colonias reproductivas, incorporando diferencias físicas, vocalizaciones, dieta, reproducción y comportamiento alimentario.

Según el estudio, cada especie desarrolló adaptaciones genéticas específicas dependiendo de las condiciones ambientales donde habita. Algunas presentan variaciones relacionadas con la regulación térmica, el metabolismo energético, la capacidad de buceo y la adaptación muscular frente a cambios extremos en la temperatura del océano.

Los investigadores advirtieron que mantener a todos estos pingüinos bajo una sola clasificación puede afectar los esfuerzos de conservación, ya que tres de las especies presentan amenazas derivadas del cambio climático y la pérdida de hábitat. En ese contexto, hicieron un llamado a que organismos internacionales y autoridades ambientales reconozcan esta nueva clasificación para fortalecer las medidas de protección de estas aves que habitan ecosistemas antárticos y subantárticos.


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