CON VISITA AL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE CULMINÓ GIRA DE DOCENTES MEXICANOS A MAGALLANES

Durante 8 días, una delegación de docentes de la Universidad Pedagógica Nacional de México, recorrieron parte de la Región de Magallanes y Antártica Chilena cumpliendo un programa de Intercambio Cultural, que se inició entre ambos países a partir del año 2017.



Luego de su arribo a Punta Arenas, el domingo 3 de mayo, fueron agasajados en una bienvenida por la Agrupación “Reuquen Willi Lafken” y el Centro Hijos de Chiloé, donde se vivió una primera experiencia de intercambio cultural entre chilenos y mexicanos.



En el inicio de sus actividades pedagógicas, sostuvieron una reunión con la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad de Magallanes, con el fin de ultimar detalles de un Convenio de Intercambio Estudiantil entre ambas Universidades.

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Hermosa experiencia constituyó la visita a la sede de AGACI, dónde convivieron con los integrantes de la Agrupación en una hermosa velada.

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El recorrido por la zona de los docentes encabezados por el Doctor en Educación Juan Arturo Fernández Ríos y compuesto por los maestros Ghandi Magaña Ruiz, Jorge Antonio Mateo Cortés, Miguel Ángel Bautista y Eric Missael Hernández Chávez, comenzó el día martes 5 de mayo en la Comuna de San Gregorio, donde se vivieron dos días de jornadas de trabajo con la comunidad y con profesores y alumnos de la Escuela de Punta Delgada, visitando, además, el Parque Nacional Pali Aike.



Cruzando el estrecho de Magallanes, los integrantes de la Embajada Docente arribaron el jueves 7 de Mayo a Porvenir, donde igualmente cumplieron un intenso programa de actividades, tanto en el Museo de Porvenir como en el Liceo de la capital fueguina.



Entre las bellezas panorámicas del lugar, conocieron el Parque de los Estromatolitos, algunos bellos lagos y la bahía Inútil, donde uno de los docentes mexicanos, en un arranque de entusiasmo, se despojó de su vestimenta y se internó en las frías aguas del mar para nadar como en las playas de Acapulco.



Para el final de la jornada, se destinaron los días sábado 9 y domingo 10 de mayo, para tener un encuentro cultural con los socios de la Agrupación Willi Antú, con un valioso intercambio de saberes tanto de las tradiciones y costumbres del país azteca como de los descendientes mapuche huilliche.

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En la ocasión, hubo un caso extraordinario, en que las damas Orita Teca Lepío, Liliana y Rosita, dieron a conocer su origen mexicano derivado de su tatarabuelo que se vino a la Patagonia desde Zacatecas, México.



El día domingo 10 de mayo, la Embajada Cultural se trasladó al Parque Nacional Torres del Paine, que entregando un clima extraordinario, mostró como en una pintura, las bellezas panorámicas de la Octava Maravilla del Mundo, logrando retratarse junto a las cascadas del río Serrano con el fondo impactante de las nevadas cumbres.



Fue, sin lugar a dudas una gira extraordinaria donde se les mostró la gentileza y generosidad magallánica, y cambiaron sus tacos, enchiladas y quesadillas por el salmón y la centolla fueguina, el cordero de San Gregorio y el curanto natalino, reemplazando en un brindis sus tequilas y mezcales por una exquisita candola para el frío magallánico.

