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17 de abril de 2026

SEREMI JENNIFFER ROJAS REFUERZA TRABAJO EN TERRENO CON VISITA A NATALES, TORRES DEL PAINE Y PORVENIR

La autoridad visitó los municipios de Natales, Torres del Paine y Porvenir, organismos que tienen la tarea de implementar gran parte de las políticas públicas elaboradas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde destacan el Registro Social de Hogares, las Oficinas Locales de la Niñez, y el programa Familias de Acogidas.

Delegada de Tierra del Fuego
Con el objetivo de coordinar el funcionamiento de los diversos programas que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia financia en el territorio, la Seremi Jenniffer Rojas García, visitó las provincias de Última Esperanza y Tierra del Fuego.
 
Durante dos días, la autoridad recorrió Natales, Torres del Paine y Porvenir, comunas que ejecutan importantes programas del ramo, donde destaca el Registro Social de Hogares (RSH), sistema de información que tiene como objetivo caracterizar socioeconómicamente a la población y apoyar la selección para el acceso de subsidios y programas sociales.
 
La Seremi Jenniffer Rojas señaló que "esta semana nos reunimos con los alcaldes de Natales, Torres del Paine, y Porvenir, municipios que son socios estratégicos para nosotros, porque son los encargados de ejecutar gran parte de nuestras políticas púbicas, dirigidas a las personas más vulnerables, y a otras temáticas relacionadas a la protección a la niñez y la adolescencia, la situación de discapacidad y dependencia, los cuidados, y el envejecimiento activo. El mandato del Presidente José Antonio Kast ha sido claro: debemos fortalecer una presencia activa en los territorios, priorizando la cercanía con la comunidad y el levantamiento de sus necesidades. Solo así podremos construir una gestión pública enfocada en resultados concretos, capaz de llegar de manera oportuna y efectiva a quienes más lo necesitan".
 
Además, la Seremi Jenniffer Rojas sostuvo reuniones de trabajo con las tres delegaciones presidenciales provinciales: Tierra del Fuego, Antártica Chilena, y Última Esperanza, órganos que ejercen la supervigilancia y coordinación de los servicios públicos que operan en sus territorios.
 
Protección a la niñez y adolescencia
 
Uno de los énfasis centrales de la gestión del ministerio es la protección de la infancia, particularmente frente a los nuevos factores de riesgo que han ido emergiendo en los últimos años, los cuales exigen que la acción del Estado sea cada vez más coordinada, oportuna y efectiva.
 
De acuerdo a la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen, 2024), un 22,5% de los hogares integrados por menores de edad se encuentra en situación de pobreza multidimensional, superando al promedio nacional que corresponde a un 17,7%.
 
Respecto a la oferta en esta materia, en todas las comunas de Magallanes se encuentran las Oficinas Locales de la Niñez (OLN), financiadas y supervisadas por la Secretaría Regional de Desarrollo Social y Familia, y ejecutadas en los territorios por los municipios y el Gobierno Regional.
 
Las OLN desempeñan un rol clave de articulación y derivación, con facultades para activar los recursos disponibles en los distintos servicios y programas. Además, poseen competencias en gestión de casos y adopción de medidas de protección, orientadas a resguardar derechos, acompañar a niños, niñas y adolescentes y sus familias, y prevenir o detectar situaciones de vulneración.
 
Finalmente, uno de los focos del Gobierno será potenciar el programa Familias de Acogida, que permite que niños, niñas y adolescentes, que han sido separados de su familia de origen por orden de un tribunal, puedan ser recibidos transitoriamente por una familia. 
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