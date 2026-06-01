ALCALDE JOSÉ GABRIEL PARADA DETALLA PLAN INVIERNO, EL ANIVERSARIO 132 DE PORVENIR Y PRIORIDADES EN SALUD Y EDUCACIÓN

​En conversación vía telemática con el matinal "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, realizó un completo balance sobre la preparación de la comuna ante la llegada de las bajas temperaturas, el lanzamiento oficial del programa para el aniversario 132° de la ciudad y las gestiones clave que se llevan a cabo en materia de conectividad, infraestructura escolar y salud pública para la provincia de Tierra del Fuego.

Coordinación y Plan Invierno 2026

La máxima autoridad comunal comenzó abordando el despliegue logístico que la Municipalidad ha diseñado de cara a los meses más complejos del año. Según explicó Parada, el "Plan Invierno 2026" ya fue visado en su aspecto operativo por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) y contempla una mesa de trabajo conjunta con empresas de servicios básicos (luz, agua y gas), Bomberos, Carabineros y el Hospital Comunitario Marco Chamorro.

"Hemos tenido reuniones de coordinación las últimas semanas para activar este plan y estar preparados ante cualquier emergencia climática. Próximamente realizaremos una feria comunitaria para mostrar los procedimientos a los vecinos y entregar consejos prácticos que nos permitan enfrentar la temporada sin inconvenientes", adelantó el edil.

Porvenir celebra sus 132 años: Revisa las principales actividades

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la presentación de la nutrida agenda que conmemorará el centésimo trigésimo segundo aniversario de Porvenir, cuyas actividades oficiales se extenderán desde el 4 de junio hasta el 19 de julio. El alcalde destacó que el programa busca integrar el deporte, la cultura y las tradiciones de antaño:

Jueves 4 de junio: Inauguración de las festividades con el encuentro "Remembranza Fueguina" en el museo municipal a las 19:00 horas, rescatando memorias fotográficas e historias de la comuna.

Viernes 5 de junio: Corrida nocturna en el trayecto Bahía Chilota - Porvenir, seguido por el tradicional encendido del árbol navideño y de luces en la Plaza de Armas.

Fin de semana (6 y 7 de junio): Expo Aniversario en el Gimnasio Mario Zavattaro y un show infantil masivo el domingo a partir de las 14:00 horas.

Día Central (Sábado 20 de junio): Se realizarán los Te Deum ecuménicos, el tradicional desfile cívico militar, un almuerzo comunitario en el frontis del municipio y el gran show de aniversario en el Gimnasio Zavattaro.

Asimismo, Parada resaltó iniciativas identitarias como La Noche Selknam, el Chapuzón Fueguino y el debut del Festival del Cantar Vecinal, con el cual buscan revivir los antiguos festivales de las juntas de vecinos. Respecto al popular evento de los "Autos Locos", el alcalde aclaró que este año se reprogramó para el fin de semana del 7 de septiembre con el fin de asegurar mejores condiciones climáticas y facilitar la llegada de competidores desde el resto de la región y el lado argentino.

Avances y desafíos en Salud Pública

El jefe comunal valoró positivamente la reciente visita de la directora del Servicio de Salud Magallanes, instancia en la cual se formalizó la entrega de dos nuevas ambulancias de última generación equipadas con tecnología de punta, aptas tanto para la zona urbana como para prestar apoyo en las comunas rurales de Primavera y Timaukel. De igual manera, relevó el exitoso operativo médico de la Fundación Acrux, que concretó más de 400 atenciones este fin de semana en la localidad.

No obstante, la autoridad fue enfática en señalar los desafíos pendientes, particularmente la necesidad de descentralizar la atención y contar con especialistas de forma permanente en la isla para evitar el costo económico y el desgaste familiar que significa trasladarse a Punta Arenas. Respecto al antiguo hospital de Porvenir, el alcalde indicó que existen avanzadas conversaciones entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional para concretar el traspaso de la infraestructura, proyectando allí la futura base del SAMU y dependencias dedicadas exclusivamente a actividades para los adultos mayores de la comuna.

Futuro de la Escuela Bernardo O'Higgins

Finalmente, de cara a la sesión descentralizada que el Consejo Regional (CORE) de Magallanes sostendrá en Porvenir el próximo 17 de junio, el alcalde adelantó que uno de los temas prioritarios será el destino de la Escuela Bernardo O'Higgins (EBO).

El establecimiento, que hoy alberga a una matrícula que supera los 500 alumnos, presenta serias complejidades de hacinamiento e infraestructura. "Esperamos que en la visita del CORE, donde participará el Seremi de Educación, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) y el Gobernador Regional, podamos tomar una decisión transversal que defina el diseño y la reconstrucción definitiva de este colegio", concluyó Parada.





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