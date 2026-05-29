“LAS PROMESAS INCUMPLIDAS PUEDEN GENERAR MALESTAR SOCIAL”: CORE ARTURO DÍAZ Y SU CRÍTICA EVALUACIÓN DEL GOBIERNO

Con fuertes críticas hacia la gestión del Gobierno, cuestionamientos a la agenda económica y reflexiones sobre el debate político regional, el consejero regional de Magallanes, Arturo Díaz Valderrama, participó este viernes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordó diversos temas de contingencia nacional y local.

Durante la entrevista, Díaz realizó un duro balance de los primeros meses de administración gubernamental, calificando el período inicial como “nefasto” y cuestionando particularmente las políticas de seguridad, economía y control migratorio.

“El principal retroceso lo hemos visto en la calidad de vida de la mayoría de los chilenos y chilenas”, afirmó, apuntando al aumento del costo de vida, el alza en combustibles, créditos hipotecarios y productos básicos.

Uno de los ejes centrales de sus críticas estuvo en la seguridad pública, tema que —según sostuvo— fue uno de los principales compromisos de campaña y que, a su juicio, no ha mostrado avances concretos.

“Llegaron instaurando el discurso de la seguridad como bastión principal y hoy vemos que incluso se continúa con planes heredados de la administración anterior”, señaló.

El consejero también cuestionó el denominado plan de reconstrucción nacional y la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo, acusando que las medidas propuestas favorecerían principalmente a grandes grupos económicos.

“Todo está planteado para que el 1% gane más dinero a costa del 99% restante”, sostuvo, agregando que la reducción de ingresos fiscales obligaría posteriormente a efectuar recortes en áreas sensibles como salud y educación.

Respecto de la situación económica, manifestó preocupación por el impacto de las medidas en los hogares, señalando que los aumentos en la UF, créditos y bienes básicos están generando una creciente presión sobre las familias.

“El costo finalmente se está traspasando a la ciudadanía”, expresó.

Agenda regional y defensa de decisiones del CORE

En materia regional, Díaz defendió la reciente aprobación de 500 millones de pesos adicionales para la demolición del ex Hospital Regional de Punta Arenas, recursos asociados al tratamiento de asbesto detectado durante las obras.

Según explicó, los antecedentes técnicos revisados por el Consejo Regional justificaban la aprobación de los recursos adicionales debido a la complejidad del proceso.

“Estamos hablando de trabajos altamente especializados, con protocolos específicos y traslado fuera de la región para disposición final”, indicó.

Asimismo, lamentó que las discusiones al interior del Consejo Regional muchas veces terminen concentrándose en polémicas y enfrentamientos, dejando en segundo plano iniciativas que —aseguró— tienen impacto directo en la comunidad.

Entre ellas mencionó el programa regional para pacientes con fibromialgia, proyectos de infraestructura educacional y avances en iniciativas comunitarias para distintos sectores de Punta Arenas.

Críticas al debate político y llamados a la información

El consejero también abordó recientes controversias políticas regionales, cuestionando la utilización de descalificaciones personales en el debate público y enfatizando que las diferencias políticas deben desarrollarse dentro de marcos democráticos.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a contrastar información y formarse opinión desde distintas perspectivas.

“Es súper importante tener varias visiones para formarse una opinión valedera”, concluyó.





​

