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26 de mayo de 2026

CUENTA PÚBLICA 2025: GOBERNADOR FLIES DESTACA QUE “EL GRAN INVERSOR DE LA DIVERSIDAD EN LA REGIÓN ES EL GOBIERNO REGIONAL”

El gasto concentrado fue en un 70,4% en iniciativas intensivas en mano de obra, las que se desglosan en: 49,4% en Proyectos de Inversión; 15,5% en soluciones habitacionales y 5,5% en Fondos Regionales de Iniciativa Local (FRIL).

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​Frente a los consejeros, jefes de división y asistentes, la máxima autoridad regional contó que la ejecución del presupuesto del año pasado fue del 93,6%: la diferencia, explicó, “se debe, básicamente, a que como Gobierno Regional no reconocimos un ajuste fiscal (de M$4.254.027) que justifica ese no cumplimiento del 100%”.

El gasto concentrado fue en un 70,4% en iniciativas intensivas en mano de obra, las que se desglosan en: 49,4% en Proyectos de Inversión15,5% en soluciones habitacionales y 5,5% en Fondos Regionales de Iniciativa Local (FRIL).

Si bien la mayor parte del gasto fue de carácter multisectorial (que no pudo ser clasificado), le siguieron los sectores de vivienda y desarrollo urbanoeducación, cultura y patrimonio; y finalmente salud y transporte.

Las iniciativas de mayor gasto fueron la normalización del Centro de Salud Familiar (Cesfam18 de Septiembre, en Punta Arenas (M$9.365.474); la reposición de la Primera Comisaría de Carabineros en Punta Arenas (M$4.648.207); la reposición de la Biblioteca Municipal de Punta Arenas (M$1.013.491); y reposición de la Primera Compañía de Bomberos de Punta Arenas (M$769.688 como monto ejecutado en 2025).

A nivel general, hubo también grandes inversiones en materia de reposición y construcción de unidades vecinales en la capital regional; las calles de la comuna de Torres del Paineconjuntos habitacionales (Lomas del Bosque y Brisas del Estrecho en Punta ArenasVilla Los Pioneros, en PrimaveraSoberanía en el Fin del Mundo, en Cabo de Hornos), y la Biblioteca y Archivo Regional, entre otros.

A la luz de los números, el Gobernador Flies destacó: “El gran inversor en la diversidad de la región es el Gobierno Regional: prácticamente no hay obra en la región en la que no sea parte el Gobierno Regional, tanto en programas como en proyectos, desde Puerto Edén hasta Puerto Williams, en todos los ámbitos: educación, salud, vivienda, infraestructura, equipamiento, seguridad, transporte”.

A modo de desafío 2026, apuntó a “consolidar el gasto en Plan de Zonas Extremas; segundo, avanzar en proyectos de gran envergadura, como terminar de demoler el ex Hospital; y ajustar las prioridades con cada una de las carteras”.



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GOBIERNO PRESENTARÁ PLAN DE SEGURIDAD EN LA CUENTA PÚBLICA DEL 1 DE JUNIO

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