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25 de marzo de 2026

CONSEJEROS REGIONALES REALIZARON INSPECCIÓN A AVANCES DE LA RUTA HOLLEMBERG – RÍO PÉREZ

​Una obra financiada por el Gobierno Regional con más de $24 mil millones, avanza en un entorno de alta complejidad.

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​Una jornada en terreno permitió al Consejo Regional conocer el estado de avance del proyecto Camino Río Hollemberg – Río Pérez, una iniciativa que busca abrir una nueva alternativa de conectividad entre Punta Arenas y Puerto Natales, atravesando sectores de gran valor natural en la comuna de Río Verde.

 
La visita, desarrollada junto a la Comisión de Infraestructura, incluyó el recorrido por el tramo comprendido entre los kilómetros 48 y 64, segmento financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en el maco del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, con una inversión que supera los 24 mil millones y que ya se presenta su ejecución finalizada.

 
En el lugar, el presidente de la comisión, Rodolfo Cárdenas, reveló el impacto de dicha inversión pública en territorios aislados, sobresaltando el avance de la obra y el desafío que implica construir en condiciones complejas. “Se trata de una senda de penetración que va a permitir unir a Río Verde con Puerto Natales, con un trabajo importante del Ministerio de Obras Públicas, la empresa y el financiamiento del Gobierno Regional. Además, se ha hecho un esfuerzo relevante en el manejo de las turberas y en el resguardo del ecosistema”, expresó.

 
En su desplazamiento, también se pudo constatar la situación detectada en la ruta, un evento erosivo registrado en el kilómetro 54, actualmente en evaluación técnica para determinar y definir las medidas que permitan resolverlo.

 
Por su parte, el consejero Andrés López valoró la instancia como parte del trabajo de seguimiento que realiza el Consejo Regional, destacando el cumplimiento de los procesos asociados a la obra. “Muy satisfecho, en el sentido que la obra se está cumpliendo a cabalidad, los contratos se han cumplido también, los contratos han sido terminados en forma correcta”, señaló.

 
El proyecto, en su conjunto permitirá completar una conexión continua entre ambas provincias. “En la oportunidad se informó que restan aproximadamente 25 kilómetros para completar la conexión, y ya se ha programado una nueva visita inspectiva durante el mes de abril, esta vez desde el otro frente”, añadió el consejero Antonio Bradasic. Haciendo mención a las actividades que forman parte de la agenda del Consejo Regional en la Provincia de Última Esperanza.

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PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONCESIÓN DE DESTINO TURÍSTICO “MÁS ATRACTIVO” QUE LAS TORRES DEL PAINE

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