Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

15 de diciembre de 2025

COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO MAGALLANES CIERRA SU PRIMER AÑO DE IMPLEMENTACIÓN CON 1.162 BENEFICIARIOS

$ 1.876.599.226 millones de pesos se destinaron para el apoyo de emprendedores, micros, pequeñas y medianas empresas de la región.

goremagallanescchc

En esta última sesión del Consejo Pleno del Comité de Desarrollo Productivo Regional -CDPRuna iniciativa de Corfo y Sercotec, presidida por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, se realizó un balance de los principales logros y resultados del primer año de ejecución del Comité.

En la oportunidad, se informó que, en el marco de las diferentes líneas de apoyo de ambas instituciones, se benefició a 1.162 emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas de la región, lo que se traduce en un total de $ 1.876.599.226 millones de pesos.

              

Los beneficiarios corresponden principalmente al ámbito de fomento productivo, aunque también se incorporaron iniciativas de emprendimiento e innovación, con cobertura en las cuatro provincias de la región. En cuanto a los sectores productivos, la mayoría de los proyectos está vinculada a Alimentos y Turismo, junto con una nueva categoría orientada al uso de Inteligencia Artificial. Dentro de esta última destaca un proyecto desarrollado en la comuna de Porvenir, que consiste en una plataforma para la administración de contratos.

A lo anterior, se suman los programas de Sercotec, como Crece, Capital Semilla Emprende, Capital Abeja Emprende, entre otros.

 

El CDP Magallanes y de la Antártica Chilena, es liderado por el Gobernador Regional, Jorge Flies, quien cumple el rol de Presidente. Al respecto, la máxima autoridad regional destacó los avances logrados en este primer año de implementación del Comité, subrayando que la competencia traspasada al Gobierno Regional ha permitido fortalecer el fomento productivo mediante un trabajo articulado entre el sector público, privado, gremial y la Academia. “Gracias a una priorización colegiada, se ha logrado una distribución territorial más equitativa de los recursos, pasando de un 93% concentrado en Punta Arenas y Natales en 2023, a cerca de un 25% destinado hoy a otras comunas y provincias”.

 

Por su parte, la directora de Corfo Magallanes, María José Navajas, en su rol de directora ejecutiva del Comité, señaló “El presupuesto 2026, aprobado por unanimidad, confirma que cuando la región asume plenamente sus decisiones, con datos, diálogo y visión de futuro, la descentralización deja huella y se convierte en resultados verificables. Este año dimos un paso decisivo hacia un desarrollo más equilibrado para todo el territorio y, para el próximo, establecimos prioridades claras en los ejes estratégicos definidos por la propia región: alimentos, turismo, Antártica y energía, además de ámbitos transversales como logística, encadenamientos productivos y capital humano. Esta agenda estratégica, potenciada por la diversidad de miradas y experiencias que conviven en el Comité, marca una dirección compartida y nos permite orientar los recursos hacia los sectores que realmente moverán el futuro productivo de Magallanes”.

 

En tanto, Natasha Alarcón, directora de Sercotec y Presidenta del Subcomité de Fomento Productivo, destacó la importancia de la participación de su servicio en el Comité de Desarrollo Productivo Regional. “La instalación del CDPR representa un avance significativo e histórico en materia de descentralización. Este espacio permite que los actores públicos y privados vinculados al fomento productivo conozcan de primera fuente la inversión de nuestros programas, nos orienten desde su experiencia y participen activamente en la toma de decisiones que impulsan el desarrollo económico de la región. Sin duda, aún queda camino por recorrer, pero este paso reafirma nuestro compromiso cómo Sercotec con un modelo de gestión más cercano al territorio, más participativo y más alineado con las necesidades reales de Magallanes”.

 

Coordinación interinstitucional para fortalecer el desarrollo regional

 

En la sesión se acordó impulsar, de cara al próximo Pleno del CDPR, una propuesta de coordinación y levantamiento de información que permita a los distintos servicios de fomento de la región visibilizar de manera integrada los recursos con que cuentan, sus objetivos y su despliegue territorial. Este ejercicio busca fortalecer una mirada compartida del desarrollo regional, favoreciendo una asignación de recursos del CDPR que dialogue de forma armónica y complementaria con los esfuerzos sectoriales y con la inversión del Gobierno Regional, maximizando así su impacto en el territorio de Magallanes.

En relación a esta coordinación interinstitucional, el Gobernador Regional señaló “La mesa ha permitido identificar necesidades estratégicas, como consolidar información de todos los programas de fomento —Corfo, Sercotec, Indap, Indespa, Fosis e INIA, entre otros— lo que ofrece una visión integral del desarrollo productivo regional. Valoró que este modelo, último en constituirse en el país, ya muestra resultados concretos y permitirá detectar brechas para seguir fortaleciendo el proceso productivo en Magallanes”.

 

CDPR Magallanes y de la Antártica Chilena

 

En este organismo, que se puso en marcha en marzo del 2025, participan diversos actores públicos, privados, gremios y de la academia, con atribuciones delegadas para la toma de decisiones en materia de gestión presupuestaria y de asignación de fondos.   Su función es promover y apoyar el desarrollo económico y productivo regional, con especial foco en mejorar las capacidades y oportunidades para que emprendedores/as, empresas y redes productivas locales, desarrollen sus proyectos de negocios y mejoren su productividad.



elecciones2025magallanes

CON EL 100% DE LAS MESAS ESCRUTADAS EN MAGALLANES: KAST 55,29% - JARA 44,71%

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EL PLAN DE ATERRIZAJE DE KAST EN LA MONEDA Y LAS MEDIDAS CONCRETAS PARA LOS PRIMEROS 90 DÍAS

Leer Más

​Un documento de 60 páginas enumera las acciones concretas para los primeros tres meses de mandato, con las que se buscará enviar una señal inmediata de urgencia, control y cambio de mano.

​Un documento de 60 páginas enumera las acciones concretas para los primeros tres meses de mandato, con las que se buscará enviar una señal inmediata de urgencia, control y cambio de mano.

A_UNO_kast
nuestrospodcast
goremagallanescchc

COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO MAGALLANES CIERRA SU PRIMER AÑO DE IMPLEMENTACIÓN CON 1.162 BENEFICIARIOS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
leysecaelecciones

¿HABRÁ LEY SECA? ASÍ FUNCIONARÁ EL COMERCIO EL DÍA DE LAS ELECCIONES

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
MF 4

MARÍA FERNANDA VALDÉS LIDERÓ EXITOSA CLÍNICA DEPORTIVA EN PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Plan Fitz Roy 5

CONSEJO VECINAL DEL BARRIO ROBERT FITZ ROY JUNTO AL MINVU Y MUNICIPIO FIRMARON CONTRATO DE OBRAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Príncipe y Cinderella

THE BRITISH SCHOOL ESTRENÓ SU MUSICAL 2025: CINDERELLA