COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO MAGALLANES CIERRA SU PRIMER AÑO DE IMPLEMENTACIÓN CON 1.162 BENEFICIARIOS

En esta última sesión del Consejo Pleno del Comité de Desarrollo Productivo Regional -CDPR, una iniciativa de Corfo y Sercotec, presidida por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, se realizó un balance de los principales logros y resultados del primer año de ejecución del Comité.

En la oportunidad, se informó que, en el marco de las diferentes líneas de apoyo de ambas instituciones, se benefició a 1.162 emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas de la región, lo que se traduce en un total de $ 1.876.599.226 millones de pesos.

Los beneficiarios corresponden principalmente al ámbito de fomento productivo, aunque también se incorporaron iniciativas de emprendimiento e innovación, con cobertura en las cuatro provincias de la región. En cuanto a los sectores productivos, la mayoría de los proyectos está vinculada a Alimentos y Turismo, junto con una nueva categoría orientada al uso de Inteligencia Artificial. Dentro de esta última destaca un proyecto desarrollado en la comuna de Porvenir, que consiste en una plataforma para la administración de contratos.

A lo anterior, se suman los programas de Sercotec, como Crece, Capital Semilla Emprende, Capital Abeja Emprende, entre otros.

El CDP Magallanes y de la Antártica Chilena, es liderado por el Gobernador Regional, Jorge Flies, quien cumple el rol de Presidente. Al respecto, la máxima autoridad regional destacó los avances logrados en este primer año de implementación del Comité, subrayando que la competencia traspasada al Gobierno Regional ha permitido fortalecer el fomento productivo mediante un trabajo articulado entre el sector público, privado, gremial y la Academia. “Gracias a una priorización colegiada, se ha logrado una distribución territorial más equitativa de los recursos, pasando de un 93% concentrado en Punta Arenas y Natales en 2023, a cerca de un 25% destinado hoy a otras comunas y provincias”.

Por su parte, la directora de Corfo Magallanes, María José Navajas, en su rol de directora ejecutiva del Comité, señaló “El presupuesto 2026, aprobado por unanimidad, confirma que cuando la región asume plenamente sus decisiones, con datos, diálogo y visión de futuro, la descentralización deja huella y se convierte en resultados verificables. Este año dimos un paso decisivo hacia un desarrollo más equilibrado para todo el territorio y, para el próximo, establecimos prioridades claras en los ejes estratégicos definidos por la propia región: alimentos, turismo, Antártica y energía, además de ámbitos transversales como logística, encadenamientos productivos y capital humano. Esta agenda estratégica, potenciada por la diversidad de miradas y experiencias que conviven en el Comité, marca una dirección compartida y nos permite orientar los recursos hacia los sectores que realmente moverán el futuro productivo de Magallanes”.

En tanto, Natasha Alarcón, directora de Sercotec y Presidenta del Subcomité de Fomento Productivo, destacó la importancia de la participación de su servicio en el Comité de Desarrollo Productivo Regional. “La instalación del CDPR representa un avance significativo e histórico en materia de descentralización. Este espacio permite que los actores públicos y privados vinculados al fomento productivo conozcan de primera fuente la inversión de nuestros programas, nos orienten desde su experiencia y participen activamente en la toma de decisiones que impulsan el desarrollo económico de la región. Sin duda, aún queda camino por recorrer, pero este paso reafirma nuestro compromiso cómo Sercotec con un modelo de gestión más cercano al territorio, más participativo y más alineado con las necesidades reales de Magallanes”.

Coordinación interinstitucional para fortalecer el desarrollo regional

En la sesión se acordó impulsar, de cara al próximo Pleno del CDPR, una propuesta de coordinación y levantamiento de información que permita a los distintos servicios de fomento de la región visibilizar de manera integrada los recursos con que cuentan, sus objetivos y su despliegue territorial. Este ejercicio busca fortalecer una mirada compartida del desarrollo regional, favoreciendo una asignación de recursos del CDPR que dialogue de forma armónica y complementaria con los esfuerzos sectoriales y con la inversión del Gobierno Regional, maximizando así su impacto en el territorio de Magallanes.

En relación a esta coordinación interinstitucional, el Gobernador Regional señaló “La mesa ha permitido identificar necesidades estratégicas, como consolidar información de todos los programas de fomento —Corfo, Sercotec, Indap, Indespa, Fosis e INIA, entre otros— lo que ofrece una visión integral del desarrollo productivo regional. Valoró que este modelo, último en constituirse en el país, ya muestra resultados concretos y permitirá detectar brechas para seguir fortaleciendo el proceso productivo en Magallanes”.

CDPR Magallanes y de la Antártica Chilena

En este organismo, que se puso en marcha en marzo del 2025, participan diversos actores públicos, privados, gremios y de la academia, con atribuciones delegadas para la toma de decisiones en materia de gestión presupuestaria y de asignación de fondos. Su función es promover y apoyar el desarrollo económico y productivo regional, con especial foco en mejorar las capacidades y oportunidades para que emprendedores/as, empresas y redes productivas locales, desarrollen sus proyectos de negocios y mejoren su productividad.

