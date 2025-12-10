TRES NUEVAS SALAS MULTISENSORIALES SE INSTALARÁN EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS TRAS CONVENIO ENTRE SLEP MAGALLANES Y SENADIS

​En las oficinas del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, el SLEP y el Servicio Nacional de la Discapacidad firmaron un convenio de colaboración por un total de $18.828.937 tras la adjudicación al SLEP Magallanes del proyecto "Puente Inclusivo", cuyo propósito es fortalecer la inclusión mediante la implementación de nuevas salas multisensoriales y capacitación docente.



El proyecto nace del requerimiento actual de facilitar el tránsito de los escolares desde el Programa de Integración Escolar (PIE) a la educación regular en su curso de origen. Y es que la educación pública de Magallanes cuenta con 3.089 estudiantes con necesidad educativa permanente, de los cuales más de quinientos son alumnos y alumnas diagnosticados con autismo.



Jimena Crisostomo, profesional de Apoyo Técnico Pedagógico e Inclusión del SLEP Magallanes, declaró que “para nosotros como Servicio Local, estas instancias son tremendamente importantes, porque son pequeñas prácticas pedagógicas que nacen a partir de esta mirada y la necesidad que tiene la región para poder incorporar e integrar de manera adecuada a los estudiantes autistas en nuestro centro educativo”.



En la actualidad, tres establecimientos de la región están trabajando con salas multisensoriales implementadas gracias al convenio, y ahora se sumarán otras tres comunidades educativas: la Escuela Arturo Prat y la Escuela Portugal en Punta Arenas, y la Escuela Libertador Bernardo O’Higgins de Porvenir.



Bernarda Cares, Directora Regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, dijo que, “este proyecto tiene tres grandes componentes. Tiene un componente de capacitación, que la verdad es que está orientado, digamos, a profesores, a docentes y a la comunidad educativa del SLEP; a tres salas multisensoriales que se van a instalar en la región, dos en Punta Arenas, una en Porvenir; y a un seminario. En definitiva, también es una oportunidad de capacitación, pero que tiende a ser más transversal”.



El financiamiento permitirá ampliar el trabajo con el “puente de la inclusión”, que ha dado buenos resultados en los lugares en los que se ha implementado y que se espera se pueda continuar replicando en más establecimientos a lo largo y ancho de Magallanes.



