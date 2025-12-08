FALLECE NIÑO DE 9 AÑOS CUYA MADRE CAMINÓ DESDE VALDIVIA A SANTIAGO PARA FINANCIAR TRATAMIENTO

El sábado se realizaron en Melipilla los funerales de Martín Vallejos Riquelme, niño de 9 años que padecía neuroblastoma, un agresivo tipo de cáncer cuyo costoso tratamiento llevó a la madre del menor a caminar desde Valdivia hasta Santiago para visibilizar el caso y reunir recursos en 2024.



La noticia la dio a conocer la propia familia del menor a través de Instagram: "Con profundo dolor anunciamos la triste partida de nuestro pequeño Martín. Dios le llamó a descansar en sus brazos. Te amamos siempre pochi de amor". Según informa El Diario Austral de Valdivia, existe un medicamento llamado Naxitamab que se utiliza para tratar el neuroblastoma. La familia de Martín vio la posibilidad de viajar a España para seguir el tratamiento, pero el gran problema era el alto costo, cerca de $1.200 millones.

Es por ello que los padres del niño, Miguel y Ailen, hicieron público este caso asumiendo el corto tiempo que tenían para reunir el dinero necesario (solo dos meses). Y fue en el marco de esa campaña que la madre decidió emprender una caminata por Chile para visibilizar la situación y sensibilizar a las autoridades y la ciudadanía, tal como lo hiciera Camila Gómez, quien caminó desde Chiloé hasta La Moneda y logró reunir más de $3.000 para tratamiento de su hijo Tomás, que padece el síndrome de Duchenne.

La caminata, llamada "Kilómetros de amor", partió en junio de 2024 en Valdivia rumbo a La Moneda, en Santiago. En paralelo, la familia insistía en una campaña de recolección de fondos a través de rifas, torneos deportivos y completadas, según consigna El Diario Austral. Martín, en tanto, estaba junto a su padre en Melipilla, lugar donde vivía junto a su familia tras haber estado en Temuco y Valdivia.

El niño además se hizo conocido en redes sociales, donde sacaba a relucir sus facetas culinarias y explicaba cómo era la vida en el campo, mostrando a los diversos animales que allí vivían, como gallinas y corderos.







Fuente: Emol.com

