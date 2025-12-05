CLUB DEPORTIVO TAIIU CIERRA UN EXITOSO E HISTÓRICO 2025

​El Club Deportivo Taiiu finalizó un año sobresaliente tras el cierre del Torneo Clausura AVPA 2025, consolidándose como uno de los clubes más sólidos y protagonistas del voleibol regional y binacional. Este 2025 marcó un punto de madurez para el proyecto Taiiu, que se acerca a sus seis años de desarrollo, cimentado en el trabajo conjunto de técnicos, delegados, apoderados y deportistas.



Resultados destacados del Torneo Clausura AVPA 2025



El pasado 29 y 30 de noviembre, en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas, se desarrollaron las finales de la Liga Regional de Voleibol, organizada por la Asociación de Voleibol de Punta Arenas. Las series femeninas de Taiiu se coronaron campeonas absolutas en todas sus categorías —U14, U16, U18 y Todo Competidor— tras disputar finales difíciles pero entretenidas:



U14 Damas: Taiiu vs Alemán (2–1)

U16 Damas: Taiiu vs Alemán (2–0)

U18 Damas: Taiiu vs Selknam (2–0)

Todo Competidor Damas: Taiiu vs Selknam (3–2)



En la rama masculina, los resultados fueron igualmente destacados:



🥈 Subcampeones U14: Taiiu 1–2 Selknam

🥈 Subcampeones U18: Taiiu 1–2 Selknam

🥉 Tercer lugar Todo Competidor: Taiiu 2–1 Selknam



En el ámbito formativo, el club presentó cuatro equipos U12, consolidando el trabajo del semillero y proyectando a las futuras generaciones tanto en damas como en varones.



Premios Individuales



Mejor Armadora U14: Carolina Peralta

Mejor Atacante U14: Amanda Barrientos

Mejor Atacante U16 Femenino: Nashla Cabrera

Mejor Armador U14 Masculino: Martín González



U14 Femenino rumbo al Nacional Federado organizado por la Federacion de voleibol de Chile en Ciudad de Angol



El equipo U14 femenino de Taiiu se prepara para representar a Punta Arenas en el Campeonato Nacional Federado U14, que se disputará en Angol, Nahuelbuta, los días 26, 27 y 29 de diciembre. Con cuatro títulos consecutivos en la liga regional (2023 y 2024), el equipo se posiciona como uno de los más consistentes de la zona.

Para este nacional, además, contará con refuerzo del Club CAVH, fortaleciendo su plantel de cara a este importante desafío competitivo.



Taiiu presente en los Juegos Binacionales de la Araucanía – La Pampa 2025



Del 5 al 13 de diciembre, Taiiu integrará la delegación regional que competirá en los Juegos Binacionales de la Araucanía, en La Pampa, Argentina.

El equipo femenino, dirigido por la entrenadora mendocina Belén Pablo, incluye jugadoras de Club Alemán, Esencias, Selknam y Taiiu, conformando un plantel regional diverso y competitivo.



La clasificación se logró en el torneo clasificatorio del IND realizado en agosto, donde los equipos damas y varones de Taiiu se coronaron campeones, asegurando su presencia en este evento internacional.



Equipo +35 Femenino



Además, este 2025 marcó el inicio de una nueva categoría Todo Competidor +35, una propuesta que busca ampliar la participación deportiva hacia el voleibol adulto. Este grupo, integrado por exjugadoras, apoderadas y deportistas de diferentes etapas del club, actualmente representa a Taiiu en la Rama Femenina en el Torneo CanadeLa, competencia que se desarrolla todos los fines de semana en el Gimnasio Español. Esta incorporación refuerza la visión del club de ofrecer espacios para todas las edades y promover el deporte como una práctica transversal en la comunidad.



Lo que viene…



Liga Sur Binacional – Cierre de temporada



Este fin de semana, Taiiu participará en el cierre de la Liga Sur Binacional en Río Gallegos, compitiendo en las categorías U13 y U16 femenino.

Esto se suma a los logros obtenidos el 16 de noviembre, cuando las series U14 y U18 se coronaron campeonas binacionales en Río Gallegos, marcando un año de gran protagonismo en el circuito Patagonia Chile–Argentina.



Torneo Patagónico U12 – 12 de diciembre en Río Gallegos



Otro hito relevante de esta etapa será la participación en el Torneo Patagónico U12, a realizarse el 12 de diciembre en Río Gallegos, evento organizado por la Secretaría Municipal de Deporte.

Este torneo reunirá a más de 15 equipos de Chile y Argentina y permitirá observar y proyectar a los equipos formativos que integrarán las competencias del 2026, fortaleciendo la base deportiva tanto a nivel local como binacional.



Agradecimientos y proyección 2026



El Club Deportivo Taiiu agradece sinceramente a los clubes participantes, técnicos, cuerpo técnico, delegados, apoderados, deportistas y organizaciones que hicieron posible un año de grandes avances y consolidación para el voleibol regional.



Para el 2026, el club iniciará su calendario en enero con un Torneo Taiiu en categorías U15 y U17, continuará fortaleciendo los procesos formativos U12 e incorporará la disciplina Newcom, ampliando las oportunidades deportivas para toda la comunidad.



