ESTE DOMINGO SE LLEVARÁ A CABO LA CUARTA VERSIÓN DE RUN COLORS PORVENIR

Miércoles 26 de noviembre de 2025. El Elige Vivir Sano (EVS), junto al Municipio de Porvenir y a la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, se encuentran organizando la cuarta versión de Run Colors Porvenir, una corrida recreativa que busca fomentar la actividad física y la convivencia familiar al aire libre.

El evento se llevará a cabo este domingo 30 de noviembre a las 15.00 horas, en la Plaza de Armas de la comuna, y el proceso de inscripción se realizará en el momento previo a la carrera.

La competencia contempla categorías de 5 y 10 kilómetros, y todo el recorrido estará marcado por una explosión de polvos de colores para darle alegría a este evento, los cuales son biodegradables y no dañan la piel, ni la ropa. En la inscripción se hará entrega de los kits deportivos, mientras que en la meta se entregará un reconocimiento para toda la familia.

El Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, señaló que "el Elige Vivir Sano es un sistema de nuestro ministerio que nos ayuda a descentralizar la realización de actividades orientadas a generar hábitos y estilos de vida saludables, y que permite que muchas familias del país participen en actividades recreativas al aire libre, porque sabemos que son factores protectores de la salud física y mental. Agradecemos el apoyo del municipio de Porvenir, y esperamos también replicar esta corrida en otras comunas de la región".

Este evento contará con la participación de la Secretaria Ejecutiva del Elige Vivir Sano, Valeska Naranjo, quien tendrá además actividades en Punta Arenas en el marco de su visita a la región. Al respecto comentó que "como Gobierno y desde EVS queremos invitar a todas las vecinas y vecinos de Porvenir a sumarse a esta fiesta familiar, pensada para que todos nos podamos mover a nuestro propio ritmo, y disfrutemos de la actividad física de forma entretenida y segura. Sabemos que las condiciones climáticas muchas veces dificultan el salir a hacer deporte al aire libre, por lo mismo esta corrida es una gran oportunidad para encontrarnos como comunidad y demostrar que, incluso en Tierra del Fuego, podemos estar activos todo el año".

Finalmente, el Alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, destacó que "para nosotros como municipio y porvenireños el deporte es un tema presente e importante. Acá hay mucha gente que hace actividad física ligada a las corridas, maratones, donde incluso salen a competir a otras regiones y representan a Porvenir y la región. Y sabiendo que somos una isla y no tenemos todos los servicios que hay en otras partes, las actividades que logremos organizar con instituciones públicas son fundamentales para los habitantes de Porvenir, porque logramos darle momentos y espacios de esparcimiento, recreación, cultura y deporte a quienes habitan los territorios más aislados".

Pese a que los niveles de inactividad física en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena no están entre los peores del país, aún existe un preocupante 65,9% de niños, niñas y adolescentes que no realiza los 60 minutos diarios de actividad física recomendados por la OMS; y un 34,6% de personas adultas que no efectúa la media hora de actividad física al día que aconseja el organismo internacional.

Es por ello que iniciativas como la Run Colors Porvenir no sólo celebran y promueven el encuentro de la comunidad en actividades al aire libre, sino que también contribuyen a cambiar estas cifras de sedentarismo, impulsando hábitos saludables y recordando que pese a las dificultades del clima, Magallanes se mueve.





