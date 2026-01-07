LAGUNA BLANCA DA INICIO A LA CUENTA REGRESIVA DEL XXXII FESTIVAL DE LA ESQUILA

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Laguna Blanca, Esteban Vera Vásquez, conversó sobre una serie de relevantes iniciativas que marcan el desarrollo cultural, productivo y comunitario de la comuna.

Uno de los principales anuncios fue el lanzamiento oficial de la XXXII versión del Festival de la Esquila, realizado este lunes 5 de enero, instancia que dio inicio a la cuenta regresiva de uno de los eventos costumbristas más importantes de Laguna Blanca. El festival se llevará a cabo los días 24 y 25 de enero en Villa Tehuelches y contará con una variada programación para toda la familia, incluyendo muestras tradicionales, competencias de esquila, jineteadas y espectáculos artísticos, con entrada liberada para el público.

En el ámbito productivo, el concejal destacó la inédita capacitación en esquila y acondicionamiento de lanas impulsada por la Municipalidad de Laguna Blanca, desarrollada en la Estancia Parque Josefina de la comuna. La jornada formativa reunió a dieciocho participantes y permitió integrar, en una misma experiencia, técnicas de esquila y acondicionamiento de vellón, fortaleciendo las competencias locales vinculadas al sector ganadero.

En materia de seguridad, Esteban Vera informó sobre la inauguración de 19 cámaras de televigilancia en la comuna, iniciativa financiada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, que permitirá reforzar la prevención y el resguardo de vecinos y vecinas de Laguna Blanca.

Finalmente, se refirió a un hito cultural para la comuna con el estreno de la primera producción musical local de Laguna Blanca. El proyecto, enmarcado en el Plan Municipal de Cultura 2025 y financiado por el Programa Red Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, reunió el talento de artistas locales, consolidando un valioso registro de la identidad y patrimonio comunal, con el respaldo de profesionales y el uso de la Sala de Artes Escénicas de Villa Tehuelches.

​

