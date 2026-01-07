Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
2 (1)
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de enero de 2026

LAGUNA BLANCA DA INICIO A LA CUENTA REGRESIVA DEL XXXII FESTIVAL DE LA ESQUILA

Buenos días región.

estebanveravasquez

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Laguna Blanca, Esteban Vera Vásquez, conversó sobre una serie de relevantes iniciativas que marcan el desarrollo cultural, productivo y comunitario de la comuna.

Uno de los principales anuncios fue el lanzamiento oficial de la XXXII versión del Festival de la Esquila, realizado este lunes 5 de enero, instancia que dio inicio a la cuenta regresiva de uno de los eventos costumbristas más importantes de Laguna Blanca. El festival se llevará a cabo los días 24 y 25 de enero en Villa Tehuelches y contará con una variada programación para toda la familia, incluyendo muestras tradicionales, competencias de esquila, jineteadas y espectáculos artísticos, con entrada liberada para el público.

En el ámbito productivo, el concejal destacó la inédita capacitación en esquila y acondicionamiento de lanas impulsada por la Municipalidad de Laguna Blanca, desarrollada en la Estancia Parque Josefina de la comuna. La jornada formativa reunió a dieciocho participantes y permitió integrar, en una misma experiencia, técnicas de esquila y acondicionamiento de vellón, fortaleciendo las competencias locales vinculadas al sector ganadero.

En materia de seguridad, Esteban Vera informó sobre la inauguración de 19 cámaras de televigilancia en la comuna, iniciativa financiada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, que permitirá reforzar la prevención y el resguardo de vecinos y vecinas de Laguna Blanca.

Finalmente, se refirió a un hito cultural para la comuna con el estreno de la primera producción musical local de Laguna Blanca. El proyecto, enmarcado en el Plan Municipal de Cultura 2025 y financiado por el Programa Red Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, reunió el talento de artistas locales, consolidando un valioso registro de la identidad y patrimonio comunal, con el respaldo de profesionales y el uso de la Sala de Artes Escénicas de Villa Tehuelches.


esquilalagunablanca

MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA REALIZA LANZAMIENTO OFICIAL DE VERSION XXXII DEL FESTIVAL DE LA ESQUILA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CARABINEROS DESBARATA CULTIVO INDOOR DE CANNABIS EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local. Se incautaron 76 plantas y se detuvo a un joven de 21 años.

​El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local. Se incautaron 76 plantas y se detuvo a un joven de 21 años.

marihuanapuq
nuestrospodcast
natalesvertedero

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ANTE INCENDIO EN VERTEDERO MUNICIPAL

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
senadochile

CÁMARA APRUEBA Y DESPACHA AL SENADO PROYECTO QUE PROPONE CAMBIOS A LA LEGÍTIMA DEFENSA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
marihuanapuq

CARABINEROS DESBARATA CULTIVO INDOOR DE CANNABIS EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
2 (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
2 (1)
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
pdteagia

MÁS DE UN CENTENAR DE EMPRENDIMIENTOS SERÁN PARTE DE UNA NUEVA EDICIÓN DE EXPO MAGALLANES