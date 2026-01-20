CON GRAN AFLUENCIA DE PÚBLICO Y EMOTIVAS FUNCIONES CIELOS DEL INFINITO CERRÓ SU 17A VERSIÓN

​ Las obras “Razones para no morir”, protagonizada por Nestor Cantillana y Carla Casali, “El carnaval de los animales” de la compañía La Llave maestra y “Pa$$$ta (yo) ba$$$e!!!” de Nicolás Bascuñán, sorprendieron especialmente al público local con presentaciones cargadas de música, algo de humor y un sinfín de emociones. La Compañía Opcional de México fue la encargada de cerrar la 17a edición con múltiples exhibiciones de su proyecto “Edificios parlantes”, en que el histórico Teatro Municipal José Bohr le habló a sus espectadores.



El Festival de Artes Cielos del Infinito es financiado a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) y el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



​Cerca de 400 personas en cada función tuvieron las presentaciones de las obras de teatro “Pa$$$ta (yo) ba$$$e!!!”, “El carnaval de los animales” y “Razones para no morir”, llenando cada noche de festival la sala del histórico Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas. Sumándose a las aclamadas producciones nacionales, la 17a versión de Cielos del Infinito contempló una jornada dedicada a las aperturas de procesos de las y los artistas residentes 2025/26: la creadora escénica Andrea Paz con su proyecto “Plantar”, Verónica Soto con su exploración para primera infancia “Antártica”, Juan Pablo Corvalán de la compañía Circo Virtual con “SISMO” y el artista visual Sebastián Escalona con su investigación sobre la huella de la cultura Selknam y su influencia en el mundo moderno, denominada [OJO SALVAJE]. Finalmente, la Compañía Opcional de México presentó su recorrido inmersivo “Edificios parlantes” el sábado a las 22:00 horas y el domingo a las 16:00, 18:00 y 20:00 horas, dando por terminado el encuentro artístico más austral del mundo.



Tras la semana de festival, con la que culminó una edición que comenzó en agosto del año pasado itinerando por las distintas comunas de la región de Magallanes, la producción de Cielos del Infinito hace un balance positivo destacando la gran afluencia de públicos y la posibilidad de sostener la presencia del certamen a lo largo de todo un semestre en el territorio, a pesar de los grandes esfuerzos que implica levantar una programación constante. “Estamos muy contentos con la finalización de esta 17 versión de Cielos del Infinito que fue en un formato bien distinto, porque comenzó en el 2025 desde agosto hasta diciembre, tuvimos cinco trabajos que estuvieron viajando por Puerto Williams, Porvenir, Puerto Natales, Cerro Castillo y ahora en Punta Arenas que terminó esta versión desde el 14 al 18 de enero con tres trabajos nacionales y una compañía internacional de México y además, artistas residentes que son los trabajos que hemos venido desarrollando como programa de festival a partir de sus aperturas de procesos, por lo cual estamos muy contentos también porque viene a ser una frontera con el próximo paso de la organización que es posicionar nuestro centro de creación, que estamos próximos a inaugurar, idealmente durante este 2026”, comentó Antonio Altamirano Fernández, director de Cielos del Infinito.



Funciones



El miércoles 14 de enero abrió la programación la obra “Pa$$$ta (yo) ba$$$e!!!” de la compañía Teatro del Amor. Escrita y dirigida por Nicolás Bascuñán, el monólogo interpretado por el destacado actor chileno Felipe Zepeda sorprendió a la audiencia con su descarnado relato sobre la adicción a la pasta base. El jueves 15 tuvo lugar la Apertura de procesos de artistas residentes, con la presentación de los avances ante pequeños grupos de públicos, de [PLANTAR] de Andrea Paz, [ANTÁRTICA] de Verónica Soto, [SISMO] de Juan Pablo Corvalán y [OJO SALVAJE] de Sebastián Escalona. En tanto, el viernes 16 de enero fue el turno de “El carnaval de los animales” de la compañía La Llave maestra. Un ballet de objetos, máscaras y sombras que junto a la famosa suite musical del compositor Camille Saint Säenz –en una versión grabada de la orquesta de cámara de Valdivia– hace que las más insólitas criaturas del reino animal se tomen el escenario en un alucinante viaje de movimientos, para transportar a decenas de familias e infancias hacia el corazón del mundo salvaje.



Casi finalizando la programación, se presentó el sábado 17 de enero, ante una sala repleta, “Razones para no morir”, una producción del Teatro Nacional Chileno escrita y dirigida por Cristián Marambio, y protagonizada por Néstor Cantillana y Carla Casali. La obra, una reescritura de textos del dramaturgo Jorge Díaz (Razón de ser y Amanda), que entrelaza las historias de un hijo de camionero y la de una podóloga, aborda heridas del pasado y memorias del país, para transitar junto al público emociones guiadas por la venganza, el abandono, la soledad, la ternura y el amor.



“Estamos muy contentos, estábamos muy emocionados y con muchas ganas de estar acá en el festival y tener esta función en este teatro, fue muy bonito encontrarse con el equipo técnico que lo dio todo, hasta último minuto estuvimos trabajando para que la función saliera lo mejor posible, entonces, frente a eso estoy muy agradecida”, expresó la actriz Carla Casali.



Sin saber el horror sobre el cual se cimenta la existencia del personaje de Nestor Cantillana, Amanda, la podóloga –encarnada por Casali– lo contiene con pequeños gestos de ternura y erotismo, irrumpiendo la escena con su sorpresivo canto. Situándose como un gran sostén emocional del protagonista. Acerca del proceso que implicó desarrollar su papel en “Razones para no morir”, la intérprete explicó que “es nuestro rol, también, femenino, y no solo con ellos, los hombres, sino con las personas en general somos un gran sostén, somos muy profundas, inmensas, infinitas entonces desde ahí abordé el trabajo, desde qué es también lo femenino y cómo se puede aportar desde ahí en esta historia: contener pero al mismo tiempo con dignidad y decisiones súper claras de cómo las mujeres queremos tomar nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro erotismo”.



Cerrando la noche del sábado, se realizó la primera presentación de “Edificios parlantes” de la Compañía Opcional (México) que se encontraba en Punta Arenas desde el inicio de la semana para investigar la ciudad y particularmente la historia del Teatro Municipal José Bohr. Edificio patrimonial protagonista de su propuesta escénica. Originando un recorrido inmersivo por las dependencias del inmueble cultural, la compañía mexicana sitúa a las y los espectadores en puntos del teatro que permiten observar de una manera distinta la “vida” del lugar, todo esto acompañados de relatos guía y un paisaje sonoro que releva experiencia auditiva del territorio.



“Para encontrar el sonido con el que nos habla el teatro primero hicimos una investigación, no solo del teatro sino también de Punta Arenas para saber a qué suena la ciudad y qué espacios del edificio son acústicamente interesantes. Y estuvimos trabajando en una de las salas de ensayo de arriba y nos dimos cuenta que ahí podía ser un espacio interesante para entrar en lo que nosotros llamamos un vórtex, que es un portal a otros tiempos porque de alguna manera intuimos que este teatro está configurado en un sitio que tiene un pasado antes de existir…entonces fue imaginarnos a qué sonaría este lugar antes de que existiera un teatro”, comentó Kenji Kishi creador del espacio sonoro y la música de “Edificios parlantes”.



“La verdad es que fue una función que no me esperaba, vine a ver una obra pero en realidad, más bien fue una experiencia sensorial. Hay un trabajo muy bonito que hizo la compañía de poder investigar este lugar, donde estamos ahora que es el Teatro Municipal y llevarnos a todos por una experiencia inmersiva de poder conocer otros rincones y observar de otra manera el teatro. Creo que fue muy bonito poder observar el teatro desde la perspectiva del mismo edificio y eso la verdad es que para todas las personas que participamos, fue muy gratificante”, compartió sus impresiones Rachel Vergara, espectadora de la primera función del domingo 18 de enero de Edificios parlantes. El recorrido dirigido por Aristeo Mora con la dramaturgia de María Cecilia Guelfi, también tuvo funciones a las 18:00 y 20:00 horas, dando por terminado el encuentro artístico más austral del mundo.



El 17 Festival de Artes Cielos del Infinito concluye así su más reciente edición, para entrar de lleno en lo que será la celebración de sus 18 años de existencia este 2026, proyectando la apertura de su centro de creación, residencias y exhibición ubicado frente al estrecho de Magallanes, y seguir desarrollando un rol protagonista en la promoción del acceso a las Artes Escénicas en el Territorio Austral.

