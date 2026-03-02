PDTE REGIONAL DEL PARTIDO REPUBLICANO JAVIER ROMERO ASEGURA QUE EL PRESIDENTE BORIC “NO DEJA NINGÚN LEGADO AQUÍ EN MAGALLANES”

El presidente regional del Partido Republicano, Javier Romero, conversó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones sobre el escenario político de cara al cambio de gobierno del próximo 11 de marzo de 2026, abordando además las expectativas en Magallanes, la conformación del gabinete y la política internacional.

En relación con el término de la actual administración, señaló que existe “mucha alegría mucha esperanza en lo que se viene, alegría porque se acaba un gobierno que lamentablemente no fue lo que la ciudadanía espero hace 4 años atrás”. En esa misma línea, agregó que “esperamos generar un cambio positivo para la ciudadanía y aportar con mucho trabajo para que eso sea así”.

Romero sostuvo que en la región existe confianza en que el nuevo gobierno pueda cumplir los compromisos asumidos durante la campaña, especialmente en materias prioritarias. “aquí en magallanes creemos que van a poder hacer un trabajo para poder cumplir con la promesas o lo que se nos dijo en la campaña de este gobierno de emergencia en temas de seguridad, inmigración irregular, empleo”, afirmó.

Respecto a los nombramientos regionales, indicó que “Aun no hay nada oficializado respecto a los seremis en la región de magallanes” y manifestó su deseo de que las designaciones se concreten pronto. “seria muy bueno que esta semana pudiésemos tener a los delegados y seremis pero es algo que lo decide el presidente y espero que ojala sea lo antes posible”, puntualizó.

Sobre el gabinete del Presidente electo José Antonio Kast, destacó la composición del equipo ministerial, señalando que se trata de “un equipo con gran cantidad de independientes, no a través de cuoteo político, en general la sensación es que hay una unidad que el presidente demostró en el nombramiento”. Asimismo, subrayó la importancia de lograr consensos en el Parlamento para avanzar en las reformas comprometidas. “poder tener la unidad en el congreso para poder hacer los cambios legislativos que haya que hacer para mejorar las situaciones que están ahogando al país”, indicó, agregando que “entendemos y necesitamos que el país tenga una unidad en sus dirigentes para que el país pueda caminar hacia un futuro donde podamos tener menores índices de criminalidad, mejores índices económicos”.

En materia internacional, sostuvo que el nuevo mandatario buscará fortalecer la posición de Chile en el exterior. “El presidente quiere recomponer lazos internacionales que se fueron perdiendo durante estos 4 años entiende que su figura es de gobernador y de figura de estado, el Pdte. electo quiere volver a poner a Chile en primera linea en material internacional”, expresó.

Finalmente, al ser consultado por el balance del actual mandatario Gabriel Boric en la región, Romero fue categórico: “El Pdte. Boric no deja ningún legado aquí en Magallanes”.

