Punta Arenas,
13 de febrero de 2026

PRESIDENTE BORIC ENCABEZÓ CONSEJO DE GABINETE FINAL: "TRABAJAREMOS HASTA EL ÚLTIMO DÍA"

​Junto a las ministras y ministros de Estado, el mandatario lideró el último consejo de gabinete planificado de su mandato, instancia en la que se abordaron los avances en los compromisos de gobierno.

ultimo gabinete boric

​​Este viernes 13 de febrero en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda se realizó el último consejo de gabinete programado del mandato del Presidente de la República, Gabriel Boric Font, instancia que contó con la participación de las ministras y ministros de Estado.

​Al inicio del consejo de gabinete el mandatario destacó el inicio de un nuevo pago, que beneficia a más de 4.000 familias afectadas por los incendios que afectaron la zona centro sur de Chile, que se suma a otros beneficios y ayudas, además del despliegue en terreno que han realizado diversas autoridades de gobierno. Asimismo, el jefe de Estado hizo un llamado a la ciudadanía a continuar con las medidas para prevenir incendios.

​El Presidente de la República relevó además las reuniones de traspaso que se han realizado en los diversos ministerios: “nos une el mismo país y por lo tanto tenemos que hacer un traspaso impecable, es algo que es destacable, yo creo que todos los chilenos lo valoran”. En ese marco, instruyó a su gabinete “a entregar toda la información necesaria para tener un traspaso de mando que esté a la altura de lo que el pueblo de Chile merece”.

Al término de sus palabras, el mandatario ahondó el trabajo que se está realizando en torno al inicio del año escolar, al proceso de vacunación 2026 y al Plan de Emergencia Habitacional, además de iniciativas legislativas, como la Ley de Incendios, la ley que busca poner fin al CAE y el proyecto de Sala Cuna para Chile.

Andro Mimica

SEREMI ANDRO MIMICA REALIZA BALANCE DE LA GESTIÓN EN MAGALLANES: "VAN A RECIBIR UN GOBIERNO MUCHÍSIMO MÁS ORDENADO QUE NOSOTROS”

DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN NACIONAL DE FÚTBOL SUB-15 EN OSORNO: DELEGACIÓN DE PUNTA ARENAS ACUSA DEFICIENTES CONDICIONES

Leer Más

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

ultimo gabinete boric

Claudia Erebitis junto a Jacqueline Díaz y Miriam Castro

MAGALLÁNICA DE ORO: CLAUDIA EREBITIS SUMA DOS MEDALLAS DORADAS EN PANAMERICANO DE TENIS DE MESA EN PARAGUAY

Judith Pardo

MARCA CHILE RECONOCE A MAGALLÁNICA JUDITH PARDO EN EL DÍA DE LA NIÑA Y LA MUJER EN LA CIENCIA