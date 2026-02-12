Punta Arenas,
12 de febrero de 2026

TABSA INVITA A CELEBRAR SAN VALENTÍN CON PROMOCIÓN A LAS PINGÜINERAS ESTE SÁBADO

La promoción especial de 2x1 es para el tour a las pingüineras de isla Magdalena aprovechando los dos viajes diarios que zarpan a las 10.30 horas y 15.30 horas desde el terminal de Tres Puentes.

tabsa147

Un panorama imperdible preparó TABSA para las parejas que deseen celebrar el Día de los Enamorados este sábado 14 de febrero, mediante una promoción especial de 2x1, en el tour a las pingüineras de isla Magdalena aprovechando los dos viajes diarios que zarpan a las 10.30 horas y 15.30 horas desde el terminal de Tres Puentes.

 

Para acceder a esta promoción el pasaje se debe adquirir en forma presencial en las oficinas de TABSA en Tres Puentes y presentarse con una hora de antelación para embarcar en el ferry Yaghan. Desde la empresa recordaron que el tour comprende una navegación de dos horas de ida, un recorrido de una hora por el sendero autorizado por Conaf y dos horas de viaje de regreso a Punta Arenas.

 

Una excelente alternativa para celebrar el Día de los Enamorados.


Sebastián Timis, subgerente de conectividad y servicio al cliente de Transbordadora Austral Broom

VIENTO SUSPENDE CRUCES A PORVENIR Y TABSA EXPLICA IMPACTO EN MAGALLANES

TARJETA PUNTA ARENAS IMPULSA COMPRAS ESCOLARES CON DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

MOP REFUERZA SEGURIDAD VIAL REALIZANDO DEMARCACIÓN DE LOS PAVIMENTOS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

TABSA INVITA A CELEBRAR SAN VALENTÍN CON PROMOCIÓN A LAS PINGÜINERAS ESTE SÁBADO

PUERTO WILLIAMS AVANZA EN AUTONOMÍA ENERGÉTICA TRAS APROBACIÓN DE CENTRAL GENERADORA DE EDELMAG

sernac

SERNAC MAGALLANES DENUNCIA A SUPUESTA EMPRESA DE CUCHILLOS ESPARTACUS CHILE ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO POR EVENTUAL ESTAFA