TABSA INVITA A CELEBRAR SAN VALENTÍN CON PROMOCIÓN A LAS PINGÜINERAS ESTE SÁBADO

Un panorama imperdible preparó TABSA para las parejas que deseen celebrar el Día de los Enamorados este sábado 14 de febrero, mediante una promoción especial de 2x1, en el tour a las pingüineras de isla Magdalena aprovechando los dos viajes diarios que zarpan a las 10.30 horas y 15.30 horas desde el terminal de Tres Puentes.

Para acceder a esta promoción el pasaje se debe adquirir en forma presencial en las oficinas de TABSA en Tres Puentes y presentarse con una hora de antelación para embarcar en el ferry Yaghan. Desde la empresa recordaron que el tour comprende una navegación de dos horas de ida, un recorrido de una hora por el sendero autorizado por Conaf y dos horas de viaje de regreso a Punta Arenas.

Una excelente alternativa para celebrar el Día de los Enamorados.

