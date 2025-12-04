Punta Arenas,
4 de diciembre de 2025

POSITIVO IMPACTO EN MAGALLANES GENERARÁ LAS 15 ORGANIZACIONES QUE GANARON CONCURSO DE PASAJES CONCURSABLES DE TABSA

​Desde la empresa llamaron a la comunidad a participar del próximo llamado de Pasajes Concursables el que se realizará en abril de 2026.

tabsafondoconcursable

Con proyectos que beneficiarán especialmente a las comunidades de Porvenir, Puerto Williams y Puerto Edén un total de 15 organizaciones sin fines de lucro fueron seleccionadas por TABSA como ganadoras del Concurso de Pasajes Concursables que reparte $2 millones a cada una de las instituciones que presentaron proyectos en este segundo llamado de 2025.

 

Así lo destacó Cristóbal Kulczewski, Gerente General de TABSA, quien explicó que, en este nuevo proceso de Pasajes Concursables, que se enmarca en la política de Sostenibilidad de la compañía, se presentaron 31 proyectos en total. "Nos llena de orgullo esta iniciativa porque estos proyectos generan un impacto muy positivo a las personas y comunidades en donde TABSA está presente".

 

Jessica Aguilar, representante de la Asociación Deportiva Local de Futsal Femenino agradeció el haber sido seleccionados e indicó que los pasajes serán utilizados para que las deportistas puedan participar de campeonatos en Porvenir, Puerto Williams y en localidades de la Tierra del Fuego argentina. "Buscamos abrirles puertas a las jugadoras para viajar, hacer clínicas en Porvenir y partidos amistosos con Ushuaia y Río Grande", explicó.

 

En tanto, Paulina Aliaga, docente de la carrera de Pedagogía en Historia de la Umag explicó que el proyecto de Practicas Pedagógicas y Aprendizajes en Puerto Williams tiene como objetivo que seis estudiantes puedan viajar a la comuna de Cabo de Hornos a realizar prácticas profesionales. "Esperamos que el beneficio sea para toda la comunidad y, a largo plazo, para que los estudiantes decidan trabajar en Puerto Williams y en Puerto Toro", destacó.

 

Otra de las organizaciones beneficiadas fue Fundación Teraike con su Concurso Jóvenes Talentos de Magallanes. Victoria Vega, Coordinadora de Educación de esta institución dijo que los pasajes liberados les permitirán "un mayor vínculo, tanto a los niños que participan en el libro que editamos, así como a los docentes que viajan a capacitarse y acercar capacitaciones a lugares más aislados".

 

Monica Espíndola, del Club de Ajedrez de la Umag que aglutina a 70 personas, explicó que su proyecto busca acercar este deporte a la comunidad. "Esto permite la conectividad, que las personas que participan de esta actividad puedan hacerlo de manera permanente, es una tremenda oportunidad que tiene el club para acercar el ajedrez a toda la región de Magallanes", agradeció.

 

Desde el Club Deportivo INACAP también agradecieron haber sido seleccionados en el segundo llamado de Pasajes Concursables. Su vicepresidente, Roberto Vargas, señaló que su proyecto contempla la participación de los deportistas en certámenes que se desarrollen Porvenir y Puerto Williams. "Queremos fortalecer el trabajo formativo que realizamos, tenemos 15 series de basquetbol federado y formativo, y también queremos sacar a nuestros niños de Punta Arenas, mostrarles el entorno natural", destacó.

 

Javiera Alvarado, de Simbiosis Subantártica, agradeció a TABSA "ya que con estos pasajes concursables nos conectan a Puerto Williams que es a donde queremos llegar con el conocimiento de la funga (hongos) local".

 

Finalmente, Nestor San Roman, Director del Club Croata de Punta Arenas explicó que con los Pasajes Concursables busca promover y difundir la tradición cultural del baile croata. "Hemos recibido con mucho agrado y alegría este premio, esta valoración", agradeció.

 

Las organizaciones beneficiadas en este segundo llamado de 2025 fueron:

 1.⁠ ⁠Fundación Alas de Gracia

 2.⁠ ⁠Club Magallanes Porvenir

 3.⁠ ⁠Fundación SURES

 4.⁠ ⁠Fundación Teraike

 5.⁠ ⁠Sociedad Femenina Auxiliadora de la Iglesia del Señor Apostólica de Punta Arenas

 6.⁠ ⁠Carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Umag

 7.⁠ ⁠Simbiosis

 8.⁠ ⁠Club Croata de Punta Arenas

 9.⁠ ⁠Club Deportivo Inacap

10.⁠ ⁠Club de Ajedrez de la Umag

11.⁠ ⁠CFT Estatal de Magallanes y la Antártica Chilena

12.⁠ ⁠Club Deportivo Newcom Porvenir

13.⁠ ⁠Brisa Creativa

14.⁠ ⁠Asociación Deportiva Local Futsal Femenino

15.⁠ ⁠Fundación Esperanza

 

Desde la empresa llamaron a la comunidad a participar del próximo llamado de Pasajes Concursables el que se realizará en abril de 2026.


POSITIVO IMPACTO EN MAGALLANES GENERARÁ LAS 15 ORGANIZACIONES QUE GANARON CONCURSO DE PASAJES CONCURSABLES DE TABSA

CORMUPA ANUNCIA ACCIONES JUDICIALES TRAS CHOQUE QUE DEJÓ SIN FUNCIONAMIENTO AL CECOSF FORTALECIENDO VIDAS

​El hecho fue protagonizado por un conductor que habría estado manejando bajo los efectos del alcohol, dejando al recinto de salud sin electricidad y con daños superiores a los 20 millones de pesos. La situación obligó a trasladar las atenciones al Cesfam Dr. Juan Damianovic.

​El hecho fue protagonizado por un conductor que habría estado manejando bajo los efectos del alcohol, dejando al recinto de salud sin electricidad y con daños superiores a los 20 millones de pesos. La situación obligó a trasladar las atenciones al Cesfam Dr. Juan Damianovic.

Gerente general de Enap, Julio Friedmann, junto a representantes de las empresas firmantes

ENAP FIRMA CONTRATOS DE LARGO PLAZO, POR US$12 MIL MILLONES, PARA ABASTECERSE DE CRUDO DESDE ARGENTINA

GENERANDO COMUNIDAD A TRAVÉS DE INICIATIVAS FINANCIADAS POR SALUD MAGALLANES

seremieducacion

SEREMI DE EDUCACIÓN DESTACA RETORNO DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO ESTUDIANTIL Y NUEVAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

MUNICIPIO REALIZÓ BALANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RESERVA DE HORAS ONLINE A UN MES DE SU PUESTA EN MARCHA