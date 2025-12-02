MUNICIPIO REALIZÓ BALANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RESERVA DE HORAS ONLINE A UN MES DE SU PUESTA EN MARCHA

A un mes del lanzamiento del sistema de reserva online para licencias de conducir, la Municipalidad de Punta Arenas entregó un primer balance de la herramienta digital implementada durante noviembre. Según cifras de la Dirección de Tránsito, estas semanas se alcanzó el agendamiento de 985 vecinos, número que supera en un 16% las atenciones realizadas en el mismo período del año pasado.

El jefe comunal destacó que estos avances se dan en un contexto nacional complejo, marcado por el colapso del sistema de licencia digital en múltiples comunas del país. "Hemos atendido más personas este noviembre que el año pasado, por tanto es un gran esfuerzo de nuestros funcionarios. Y también quiero dar las gracias, porque han sido muy pocos los que nos han dejado plantados: solo un 3%. Esto significa que realmente las horas se pueden ocupar y que, si los vecinos van a renovar, en una hora tienen todos sus exámenes y salen con la licencia", afirmó Radonich.

Asimismo, el alcalde se mostró satisfecho con los avances en la entrega de licencias de conducir. "Puedo decir con orgullo que debemos ser la primera municipalidad que está cumpliendo con más licencias que antes de la licencia digital, que, vuelvo a insistir, tiene a todo Chile colapsado. Se hizo con licencia digital, con un nuevo sistema, y los rendimientos que tenemos son, de verdad, un orgullo para toda nuestra ciudad".

El director de Tránsito del municipio, Marcel Bermúdez, explicó que la implementación del sistema ha sido bien recibida por la comunidad y ha permitido reducir de manera significativa los tiempos de espera. "A diferencia del sistema anterior, donde algunos debían esperar toda la mañana, hoy el trámite demora entre una hora y una hora veinte, y las personas salen con su documento en mano", detalló.

Bermúdez también destacó que, mientras otras comunas entregan horas para renovar u obtener licencia con plazos de cuatro a ocho meses, Punta Arenas ofrece un proceso expedito, con disponibilidad semanal.

Además, el encargado de la Dirección de Tránsito señaló que "el balance ha sido bastante bueno; las personas han estado cumpliendo principalmente en nuestro trámite más demandado, que es la renovación de licencia de conducir. Tenemos un 3% de inasistencia, lo que es bastante positivo considerando que en algún momento tuvimos niveles cercanos al 80%".

Desde el municipio recordaron que ya no es necesario hacer fila para reservar, por lo que el llamado es a respetar el horario asignado en la citación. Asimismo, informaron que quienes tengan dudas o necesiten asistencia en el uso de la plataforma pueden acercarse a las oficinas de la Dirección de Tránsito, de lunes a viernes desde las 08:15 horas.

Finalmente, reiteraron que la plataforma habilita la reserva de horas de lunes a viernes a las 14:00 horas, con 35 cupos disponibles para las dos semanas siguientes.