Punta Arenas,
3 de marzo de 2026

RODOLFO ARECHETA PIDE QUE NUEVO GOBIERNO “HAGA CUMPLIR LA LEY” Y CUESTIONA RENDICIONES PENDIENTES EN EL GORE

Buenos días región.

corearecheta

El consejero regional de Magallanes, Rodolfo Arecheta Baleta, abordó esta mañana diversos temas de contingencia política y regional durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la instancia se refirió al cambio de mando presidencial fijado para el próximo 11 de marzo, cuando asumirá el gobierno encabezado por José Antonio Kast. Al respecto, señaló: "ojala que el equipo que la acompañe sea de los mejores que no sea un tema por cuoteo político o por amistad".

Añadió además que "soy de las personas que le gusta juzgar por el trabajo y no por lo nombres, vamos a ver como se conforman los equipos y como trabajan", enfatizando que la evaluación deberá centrarse en la gestión y resultados de las futuras autoridades.

El consejero también manifestó que una de sus principales expectativas respecto al nuevo mandato es el cumplimiento de la legalidad. "es importante que se cumpla una de las promesas que hizo el Pdte. electo, que se cumpla la ley, por lo menos a mi lo que me ha tocado ver en el consejo regional son cosas bastante graves", indicó, agregando finalmente: "espero que este gobierno que entre haga cumplir la ley".

Durante la conversación, Arecheta se refirió igualmente a las auditorías realizadas al Gobierno Regional de Magallanes, señalando que "falta mucha plata por rendir y no sabemos en que se ocupo esa plata y eso es muy grave no se rindieron platas de actividades que no se hicieron que no se entregaron me consta que hay proyectos en donde la plata no se utilizo".


ALCALDESA DE RÍO VERDE DESTACA AVANCE DE SENDA DE PENETRACIÓN Y PROYECTA NUEVA ERA DE DESARROLLO PARA LA PROVINCIA DE MAGALLANES

QUIEBRE ABSOLUTO: BORIC ACUSA A KAST DE MENTIR SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN POR CABLE CHINO

Recordemos que fue durante la jornada de ayer que el jefe de Estado concedió una entrevista donde reveló que se comunicó con el presidente electo, antes de que el tema generara polémica.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PRESIDENTE VILLA PRESIDENCIA PLANO GENERAL

JUAN VILLA MARTÍNEZ ASUMIÓ COMO PRESIDENTE DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS

CHILE SE CONVIERTE EN EL PAÍS CON EL MEJOR Y MÁS RÁPIDO INTERNET DEL PLANETA: “ES UN HONOR”

TRANSPARENCIA