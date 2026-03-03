MAGALLANES BUSCA CONSOLIDARSE COMO POLO ESTRATÉGICO DE CONSTRUCCIÓN NAVAL EN EL EXTREMO SUR

La política contempla la creación de un comité orientado a promover la articulación público-privada, coordinar programas de fomento estatal, impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico, y fortalecer el desarrollo local. Asimismo, apunta a difundir y posicionar la industria naval y coordinar acciones con los gobiernos regionales.

En este marco, el seminario "Política Nacional de Construcción Naval" tiene como objetivo central posicionar a Magallanes como un polo estratégico de construcción y servicios navales en el extremo sur del país, visibilizando capacidades instaladas, identificando brechas habilitantes -como capital humano, certificaciones, infraestructura y coordinación- y proyectando oportunidades de inversión e innovación.

"La construcción naval representa una oportunidad concreta para el desarrollo productivo del país. Desde Corfo vemos esta política como una plataforma para fortalecer servicios asociados a la navegación, integrar proveedores locales y articular cadenas de valor en las regiones que forman parte de este proceso, cada una con sus propias particularidades", dijo María José Navajas, directora regional de Corfo Magallanes

Y agregó: "En el caso de Magallanes, nuestra ubicación estratégica, el Estrecho de Magallanes y la proyección hacia la Antártica amplían las posibilidades para desarrollar servicios especializados vinculados a la actividad marítima. El foco es, cómo esta conversación estratégica se traduce en más desarrollo económico y más oportunidades para los territorios".

En la jornada se desarrollaron presentaciones técnicas vinculadas a la política y a la proyección del sector. Entre ellas, destacó la exposición sobre la política y el rol del Comité de Construcción Naval, así como el "Plan nacional continuo de construcción naval", presentado por Enzo Tesser, jefe del Departamento de Construcción Naval de la Armada de Chile.

Uno de los ejes centrales fue el análisis sobre construcción y mantención naval frente a nuevas demandas asociadas a energía, logística y transición productiva, además de un panel que abordó la pregunta clave: ¿Está preparada Magallanes para convertirse en un hub de servicios navales e industriales? El panel reunió a representantes de la Armada, la Empresa Portuaria Austral y el Gobierno Regional, bajo la moderación del asesor senior del Ministro de Economía, Mario Castillo.

"Estamos muy contentos con este semanario sobre la construcción naval como proyecto estratégico del país. Sin lugar a dudas, Magallanes juega un rol fundamental en el eje sur austral y especialmente con la experiencia que tiene tanto en el mundo público a través de ASMAR, como también los pequeños astilleros que tenemos en la región. Este tema para nosotros es fundamental, no solo porque podemos cooperar en la construcción de naves menores y medianas, sino también por la mantención en la gran flota austral", aseguró Jorge Flies Gobernador regional de Magallanes.

Construcción naval y encadenamientos productivos

La temática fue planteada como estratégica para la región por su vínculo directo con desafíos estructurales de desarrollo. La construcción y mantención naval, industria histórica en Magallanes, presenta un alto potencial de encadenamiento productivo en áreas como metalmecánica, servicios técnicos, inspección, certificación y soldadura especializada.

El fortalecimiento de estas capacidades permitiría reducir la dependencia de servicios externos, aumentar el valor agregado regional y consolidar empleos especializados. Otro de los ejes abordados fue la logística portuaria como infraestructura habilitante crítica para el abastecimiento regional, la carga sobredimensionada y los proyectos industriales de gran escala.

"Este seminario ha sido muy enriquecedor, sobre todo para analizar los grandes retos que se vienen en la región, tanto en el ámbito portuario y de infraestructura, como también en la parte de construcción naval. Creo que tenemos un gran potencial, y por supuesto que queremos aportar y contribuir con un grano de arena en este desafío", afirmó el capitán de navío Juan Guillermo Callejas, administrador de ASMAR Magallanes.

En ese sentido, el desarrollo del hidrógeno verde y sus derivados fue destacado como un factor que incrementará la demanda por servicios portuarios, operación marítima e infraestructura logística especializada, abriendo nuevas oportunidades para el ecosistema productivo local.

Asimismo, se relevó el paso bioceánico del Estrecho de Magallanes como ventaja geopolítica para el tráfico marítimo internacional y como plataforma estratégica para posicionar a la región como corredor logístico global. A ello, se suma el rol clave de Magallanes como puerta de entrada a la Antártica, con implicancias en soberanía, desarrollo económico y posicionamiento internacional.