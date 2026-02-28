Punta Arenas,
28 de febrero de 2026

PERMISO DE CIRCULACIÓN 2026: DÓNDE Y CÓMO PAGARLO EN MAGALLANES

Las municipalidades de la región ya informaron plazos, modalidades presencial y online, además de los requisitos para cumplir con este trámite obligatorio antes del 31 de marzo.

pago permiso de circulación

Con el cierre de febrero e inicio de marzo comenzó oficialmente en la Región de Magallanes el proceso de pago del Permiso de Circulación 2026, trámite obligatorio para todos los propietarios de vehículos motorizados del país y cuyo plazo legal se extiende hasta el 31 de marzo.

La Municipalidad de Punta Arenas dio inicio al proceso, recordando que en la capital regional se involucran cerca de 77 mil vehículos. Los dispositivos de autoatención están ubicados en el Mall Espacio Urbano (nivel -2), en la Dirección de Tránsito (21 de mayo 1133) y en Administración y Finanzas (Av. Colón 1209). Durante las dos primeras semanas de marzo la atención presencial funciona de lunes a viernes entre 8:15 y 13:00 horas, incorporando posteriormente horario extendido. El pago online ya está disponible en www.puntarenas.cl y en la aplicación App Arenas.

En Puerto Natales, el municipio habilitó la modalidad online a través de www.muninatales.cl, alternativa que permite realizar el trámite en pocos minutos. Además, dispuso módulos presenciales en el Polideportivo Municipal con el siguiente calendario: del 2 al 13 de marzo entre 08:00 y 13:00 horas; del 16 al 27 de marzo de 08:00 a 16:30; y del 30 de marzo al 2 de abril entre 08:00 y 19:00 horas.

En Porvenir, la información oficial y el acceso al pago se encuentran disponibles a través del sitio web municipal www.muniporvenir.cl, donde los contribuyentes pueden revisar las instrucciones y opciones habilitadas para este proceso 2026.

En Cabo de Hornos, específicamente en Puerto Williams, el trámite puede realizarse presencialmente en la oficina de la Dirección de Tránsito. Para ello se debe presentar el permiso anterior, el SOAP vigente y la revisión técnica al día. Según se informó, el sistema de pago online estará disponible próximamente en el sitio web municipal, aunque por ahora el proceso se encuentra habilitado únicamente de forma presencial.

En las comunas rurales de San Gregorio, Laguna Blanca, Timaukel y Primavera también está disponible el proceso a través de la plataforma Saca Tu Permiso Rural (STPR), ingresando a www.sacatupermisorural.cl, seleccionando la Región de Magallanes y la comuna correspondiente.

Desde los municipios reiteraron el llamado a no esperar los últimos días de marzo para realizar el trámite, considerando que el permiso de circulación es obligatorio para transitar y su pago contribuye directamente al financiamiento de servicios comunales en cada territorio.

1

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL POTENCIA SU ROL ESTRATÉGICO EN LAS COMUNAS

AUTORIDADES FIRMAN PRIMER PROTOCOLO PARA TRASLADO DE FALLECIDOS EN CABO DE HORNOS

Leer Más

Levantamiento, Conservación y Traslado de Fallecidos.


Levantamiento, Conservación y Traslado de Fallecidos.


CONGRESO2026_119

TODAS LAS CHARLAS DE CONGRESO FUTURO 2026 YA ESTÁN DISPONIBLES GRATIS Y ONLINE PARA TODO CHILE

servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

pago permiso de circulación

TRANSPARENCIA

desodorante challenge

HOSPITAL CLÍNICO ADVIERTE SOBRE RIESGOS DEL “CHALLENGE DEL DESODORANTE” QUE CIRCULA EN REDES SOCIALES

AQUACHILE REFUERZA SU POSICIONAMIENTO EN ASIA Y EUROPA CON PARTICIPACIÓN EN FERIAS CLAVE DE 2026