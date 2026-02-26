MAGALLANES SE PREPARA PARA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN INVIERNO 2026 CON CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES DIRIGIDA A EQUIPOS DE SALUD

La Seremi de Salud, el Servicio de Salud Magallanes y la Corporación Municipal de Punta Arenas realizaron una capacitación regional dirigida a los equipos de salud sobre el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), en el marco de las acciones preparatorias de la Campaña de Vacunación e Inmunización Invierno 2026.

Durante la jornada se abordaron los lineamientos de la estrategia nacional de vacunación de invierno, las características de las vacunas utilizadas y aspectos operativos clave para el desarrollo de la campaña en la red asistencial y en la atención primaria. Asimismo, se revisaron las metas de cobertura, los registros en línea y la importancia del trabajo coordinado entre los distintos establecimientos para llegar oportunamente a la población objetivo.​

La Seremi de Salud (S), Vivian Garay, explicó que “se realizó una capacitación con el objetivo de actualizar los conocimientos en inmunización y también revisar la normativa para la campaña 2026. Tenemos un gran desafío, que es vacunar durante los dos primeros meses a la mayor cantidad de personas y obtener buenas coberturas, para poder tener a la población protegida ante el aumento de la circulación viral, que comienza alrededor del mes de mayo”.

“En esta instancia se capacitó tanto a la red pública como privada, a quienes agradecemos su participación y compromiso. Nuestra meta es inmunizar a noventa mil personas, por lo que es fundamental que toda la red pueda actuar lo más rápido posible. Agradecemos a quienes asistieron y partiremos este primero de marzo con la campaña de vacunación invierno 2026”, detalló.

Janet Vrsalovic, directora técnica del Depósito de Vacunas e Inmunoglobulinas (DVI) de la Seremi de Salud, explicó: “Hoy realizamos una capacitación junto a toda la red de salud para reforzar aspectos clave previo al inicio de la Campaña de Vacunación 2026, tal como se hace cada año. En esta instancia revisamos los lineamientos técnicos, resolvimos dudas y analizamos estrategias para desarrollar de la mejor manera esta actividad, con el objetivo de alcanzar lo antes posible las coberturas necesarias y así proteger a nuestra población”.

Agregó que “la invitación es a que cuando comience la campaña, la comunidad se acerque a los puntos de vacunación, especialmente los grupos priorizados, para estar protegidos antes del inicio del invierno. Es importante recordar que la vacuna comienza a generar protección entre 10 y 15 días después de su administración, por lo que es fundamental vacunarse con anticipación, antes de que lleguen las bajas temperatura y el aumento de circulación viral”.

La estrategia de Vacunación e Inmunización del Ministerio de Salud adelantó nuevamente su inicio para el 1 de marzo, con el propósito de que los grupos de mayor riesgo estén protegidos antes del aumento de la circulación de virus respiratorios durante el invierno. En los últimos años se ha observado que los peaks de circulación se han presentado entre cuatro y cinco semanas antes que en temporadas previas, desplazándose desde junio hacia el mes de mayo.​

En este contexto, la autoridad sanitaria destaca el compromiso demostrado por los equipos de salud de Magallanes en campañas anteriores, que ha permitido lograr las coberturas y proteger a la comunidad regional. Se enfatiza además que las vacunas utilizadas son seguras y que la vacunación constituye una de las principales herramientas para prevenir cuadros graves y complicaciones, especialmente en personas mayores, niños y niñas, y quienes tienen enfermedades crónicas.​

Para la temporada 2026, la población objetivo a vacunar contra influenza en la región bordea las 90.000 personas, incluyendo a personas de 60 años y más, niños y niñas desde los seis meses hasta quinto año básico, docentes y asistentes de la educación hasta octavo básico, personas con patologías crónicas, gestantes, cuidadores de personas mayores, funcionarios de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), personal de salud y otras prioridades regionales.

La capacitación forma parte de los esfuerzos del sector salud para enfrentar de manera anticipada y coordinada los desafíos de la campaña de invierno, resguardando la salud de la población magallánica.​









​

