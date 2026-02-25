Punta Arenas,
25 de febrero de 2026

ASOCIACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CHILE SE PRESENTÓ FORMALMENTE A LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST

​La ANCCh planteó la importancia de tener una regulación proporcional acorde con el tamaño de las diferentes cooperativas, el desafío de someterse a nuevas regulaciones, particularmente para las cooperativas de ahorro y crédito.

FOTO ANCCH - OPE

El presidente de la ANCCh, Mauricio Rojas Lagos junto a otros representantes de la ANCCh, se reunieron hoy con el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado y su jefe de gabinete, Gonzalo Guerrero, en una cita realizada en la Oficina del Presidente Electo (OPE), José Antonio Kast.

 

Durante el encuentro, el presidente de la ANCCh detalló a Alvarado el trabajo que realiza la Asociación junto a sus siete federaciones y transmitió la disposición de la ANCCh para participar activamente de políticas públicas que contribuyan a impulsar la economía del país.

 

La ANCCh planteó la importancia de tener una regulación proporcional acorde con el tamaño de las diferentes cooperativas, el desafío de someterse a nuevas regulaciones, particularmente para las cooperativas de ahorro y crédito, y se enfatizó la necesidad de contar con una identidad cooperativa en la regulación para reconocer la particular naturaleza del sector.

 

Adicionalmente se dejó hecha la invitación para que el nuevo Presidente de la República, José Antonio Kast, pueda participar en actividades organizadas por la ANCCh.

 

Alvarado: "Las cooperativas cumplen un rol relevante"

 

A la salida del encuentro, Alvarado sostuvo que "las cooperativas cumplen un rol relevante en distintas regiones del país, especialmente en materia de desarrollo local y asociatividad. Como futuro gobierno valoramos estos espacios de conversación que permiten conocer de primera fuente sus inquietudes y propuestas".

 

Agregó que "nuestro interés es mantener canales abiertos de comunicación y coordinación, entendiendo que el crecimiento y la estabilidad requieren del trabajo conjunto entre el Estado y los distintos actores de la sociedad".

 

Respecto a la instancia, el presidente de la ANCCh, Mauricio Rojas Lagos, consideró que "fue una reunión muy valiosa, en la que pudimos presentar el trabajo que desarrolla la Asociación en sectores estratégicos donde operan nuestras empresas, aportando al crecimiento y el desarrollo económico del país. Valoramos la disposición al diálogo del futuro Gobierno y la posibilidad de avanzar en una agenda de trabajo conjunto".

 

Además, el máximo directivo de la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile, adelantó que la confederación buscará ser parte del desarrollo económico del país, "manifestamos nuestra disposición a participar activamente en las mesas técnicas que se definan por parte del Gobierno de José Antonio Kast, contribuyendo con nuestra experiencia en el modelo empresarial cooperativo y conocimiento técnico del sector".





SEREMI DE EDUCACIÓN DE MAGALLANES LLAMA A INFORMARSE SOBRE NORMATIVA DE ÚTILES, TEXTOS Y UNIFORMES ESCOLARES


Destacadas






NADADORA MAGALLÁNICA KYARHA CARPO LOGRA TRES PODIOS EN POLONIA Y SE PREPARA PARA LA COPA DEL MUNDO EN FINLANDIA



RESCATAN A TURISTA BRASILEÑO EXTRAVIADO EN EL CIRCUITO DIENTES DE NAVARINO



EL AMIGO DE LA FAMILIA

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS