Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

28 de enero de 2026

LULA DESTACA REUNIÓN CON KAST Y ADELANTA REUNIÓN ENTRE CANCILLERES EN LOS PRÓXIMOS MESES

​Entre los temas tratados en la cita en Panamá estuvieron las iniciativas en curso para fortalecer la conectividad y el comercio entre ambos países, así como la potenciación de las energías renovables, el turismo y el combate del crimen organizado transnacional.

lulakast

Anoche, el presidente electo, José Antonio Kast y el mandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva se reunieron en la antesala del Foro Económico Internacional de América Latina 2026, en Ciudad de Panamá.

Al término de la cita, que se extendió por poco más de dos horas, Kast valoró que ésta haya podido concretarse aun cuando ambos tienen posturas políticas opuestas. “Esta es una relación de Estados. Más allá de diferencias ideológicas que pueden haber existido cuando uno ejerce una candidatura, es distinto cuando uno representa a un país“, dijo.

Entre los principales temas tratados, según transmitieron desde el equipo de Kast, estuvieron los corredores de integración regional, para fortalecer la conectividad y el comercio entre ambos países y con la región, así como la potenciación de las energías renovables, el turismo y el combate del crimen organizado transnacional.

Lula, en tanto, en el mensaje que dio por redes sociales, optó por aludir a las materias de las que versó el encuentro. “Reiteramos la importancia de mantener y profundizar las relaciones bilaterales entre Brasil y Chile, destacando la voluntad de ampliar la cooperación en áreas como infraestructura, energías renovables, comercio y turismo“. dijo.

Asimismo, mencionó que le hizo ver a su futuro homólogo que “el programa Rutas de Integración Suramericana está estructurando dos corredores bioceánicos que utilizarán los puertos chilenos para facilitar la integración entre Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile, fortaleciendo la conectividad regional".

“También discutimos la necesidad de promover la estabilidad regional, fortalecer la seguridad pública e intensificar las acciones conjuntas para combatir el crimen organizado, reconociendo la importancia de la cooperación para abordar los desafíos comunes", añadió.

Hacia el final de su mensaje, el mandatario de signo progresista, adelantó que los cancilleres de ambos países se reunirán en los próximos meses “para explorar nuevas áreas de cooperación y profundizar aún más las relaciones bilaterales”.

Fuente: latercera.com



trend 2016

DEL 2016 AL 2026: LA NOSTALGIA QUE DOMINA LAS REDES TAMBIÉN SE VIVE EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REALIZARÁ 2ª FERIA DE TURISMO EN LA PLAZA MUÑOZ GAMERO

Leer Más

La actividad se desarrollará el viernes 30 de enero en el marco de la llegada del crucero Sapphire Princess, reuniendo a emprendedores locales, artesanos y una muestra de bailes típicos.

La actividad se desarrollará el viernes 30 de enero en el marco de la llegada del crucero Sapphire Princess, reuniendo a emprendedores locales, artesanos y una muestra de bailes típicos.

FERIA DE TURISMO (2)
nuestrospodcast
Frontis SernamEG República

SERNAMEG MAGALLANES ASUMIÓ LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
lulakast

LULA DESTACA REUNIÓN CON KAST Y ADELANTA REUNIÓN ENTRE CANCILLERES EN LOS PRÓXIMOS MESES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
cursoderechomagallanes

GRATUITO, ONLINE Y ABIERTO A LA CIUDADANÍA: SEREMI DE JUSTICIA Y DEL TRABAJO LANZAN EN MAGALLANES CURSO VIRTUAL SOBRE DERECHO AL TRABAJO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
expomagallanes2026

CON MÁS DE 130 PUESTOS DE EMPRESAS Y PRODUCTORES NACIONALES E INTERNACIONALES SE DIO INICIO A LA “EXPO MAGALLANES 2026”

FIESTA A LA CHILENA