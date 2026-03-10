ABREN AUDICIONES PARA INTEGRAR ELENCOS ARTÍSTICOS MUNICIPALES

La Municipalidad de Punta Arenas realizó un llamado a la comunidad a participar en las audiciones abiertas para integrar los Elencos Artísticos Municipales 2026, proceso que comenzará este martes y que busca incorporar nuevos talentos locales en distintas disciplinas culturales.

Las audiciones se desarrollarán entre el 10 y el 20 de marzo principalmente en el Teatro Municipal José Bohr, además de algunos espacios del Centro Cultural Municipal, e incluirán áreas como danza, música, canto coral y teatro.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el trabajo cultural que ha desarrollado el municipio durante los últimos años y la importancia de mantener abiertos estos espacios de participación artística para la comunidad. "Uno de los orgullos que tenemos como municipalidad es el gran trabajo cultural que hemos desarrollado en estos años. Esto ha significado, entre otras cosas, contar con siete elencos directamente vinculados al Teatro Municipal y a la gestión cultural del municipio y de la Fundación Municipal de Cultura. Por eso estamos invitando a todos nuestros vecinos que quieran participar en estos elencos de danza, música, actuación y coros; a informarse y asistir a las audiciones que comienzan este 10 de marzo", señaló.

El jefe comunal agregó que actualmente existen 41 cupos disponibles para integrarse a las distintas agrupaciones artísticas municipales, las cuales han ido consolidándose con el tiempo y cuentan con la dirección de reconocidos maestros. "Lo que buscamos es que más vecinos se integren a este trabajo cultural que se ha ido consolidando en los últimos años y que hoy tiene un gran nivel artístico. Invitamos a la comunidad a revisar el calendario de audiciones para que puedan participar y ser parte de estos elencos que son una verdadera joya para nuestra ciudad y nuestra región", indicó el edil.

Por su parte, el coordinador de la Fundación Municipal de Cultura de Punta Arenas, Oscar Carrión, explicó que este proceso forma parte de una tradición artística que se desarrolla desde hace más de una década en la comuna. "Se abren nuevamente las posibilidades para que la comunidad pueda integrarse a los elencos municipales. Esta es una acción artística que se viene desarrollando desde hace muchos años, iniciando en 2010 con el Ballet Folklórico Municipal. En esta oportunidad, entre el 10 y el 20 de marzo, la comunidad podrá ser parte de estos procesos formativos y artísticos", explicó.

Carrión añadió que la convocatoria contempla distintas disciplinas y edades, desde niños hasta adultos mayores. "Tenemos espacios en danza, como el Ballet Folklórico, la Escuela de Ballet y el Ballet del Teatro Municipal; en música con la Orquesta Latinoamericana y el elenco musical del Ballet Folklórico; en canto coral con el Coro de Voces Blancas y el coro adulto del Teatro Municipal, además del elenco de teatro", detalló el gestor cultural.

Desde la Dirección de Desarrollo Comunitario, el director subrogante Cristóbal Pérez también invitó a los vecinos a informarse sobre los requisitos de cada convocatoria y participar en el proceso. "Queremos hacer un llamado a toda la comunidad a ser parte de estas audiciones para nuestros elencos municipales. Son agrupaciones que han tenido un gran éxito durante más de diez años y creemos que es muy importante que las personas revisen los requisitos en nuestras redes sociales de cada convocatoria, ya que los cupos son limitados", señaló.

Calendario de audiciones de Elencos Municipales 2026

- Orquesta Latinoamericana Municipal: 10 de marzo, 19:00 horas, tercer piso del Teatro Municipal. 5 cupos. Edad: 17 a 50 años. Requisitos: instrumento propio, interpretación de una pieza y lectura básica de partitura.

- Escuelita de Ballet Municipal: 11 de marzo, 17:00 horas, sala de danza del Teatro Municipal. 8 cupos. Edad: 9 a 13 años. Con o sin experiencia. Asistir con ropa cómoda, zapatillas de media punta o calcetas de recambio y cabello tomado.

- Coro del Teatro Municipal: 11 y 16 de marzo, 20:00 horas, cuarto piso del Teatro Municipal. 8 cupos. Requisito: experiencia en canto coral polifónico.

- Ballet del Teatro Municipal: 12 de marzo, 19:00 horas, sala de danza del Teatro Municipal. 5 cupos para varones. Asistir con ropa cómoda, zapatillas de media punta o calcetas y salud compatible con la actividad.

- Coro de Voces Blancas: 13 de marzo, 17:00 horas, tercer piso del Teatro Municipal. 4 cupos. Edad: 6 a 17 años.

- Elenco de Teatro Municipal: 16 y 17 de marzo, 19:00 horas, escenario del Teatro Municipal. 3 cupos. Desde 16 años. Requisitos: experiencia en al menos un montaje teatral y preparación de un monólogo.

- Elenco de Danza del Ballet Folklórico Municipal: 19 de marzo, 20:30 horas, escenario del Teatro Municipal. 7 cupos (5 varones y 2 mujeres). Desde 17 años. Conocimientos básicos de danza folklórica. Asistir con ropa cómoda, pañuelo, cabello tomado y faldón de ensayo.