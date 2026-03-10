COMITÉ REGIONAL POR ESCAZÚ AVANZA EN PLAN DE TRABAJO QUE INCLUIRÁ CAMBIO CLIMÁTICO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS COMO TEMAS PRIORITARIOS A ABORDAR

Este lunes, el Comité Regional por Escazú sesionó por segunda vez en el año, oportunidad en la que definió la priorización de líneas estratégicas que constituirán el Plan de Trabajo para los próximos dos años.



Al respecto, el Seremi del Medio Ambiente, Enrique Rebolledo Toro detalló que “en la reunión definimos el Plan de Trabajo del 2026-2027 y revisamos el presupuesto que tenemos disponible. Con esto, estamos pasando la posta en uno de los temas más relevantes para el Gobierno Gabriel Boric y la Ministra Maisa Rojas, que ha sido el Acuerdo de Escazú. Este tratado internacional que fue un compromiso de campaña y que cumplimos la segunda semana de Gobierno”.



El Comité Regional por Escazú, corresponde al espacio formal y representativo de participación de los distintos sectores de la sociedad y cuyo principal objetivo es dar seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú a nivel regional y local.



Gabriel Miranda Muñoz, el Director de Gestión de Riesgo de Desastres y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Torres del Paine explicó que están felices de participar como municipalidad de Torres del Paine en el Comité Regional por Escazú. “Nos hemos reunido dos veces este año y en esta última reunión definimos acercarnos a los municipios para que nos cuenten sobre su realidad y sobre los tres temas que hemos priorizado como Comité: Adaptación al Cambio Climático, Gestión y Manejo de Residuos y Desarrollo de Actividades Económicas y sus Impactos Ambientales”.



La priorización sobre temáticas regionales específicas, serán cruzadas con las líneas estratégicas del Plan de Implementación del Acuerdo de Escazú, lo cual aportará mayor coherencia metodológica y facilitaría la bajada regional de acciones ya definidas a nivel nacional.



Por su parte, Francisca Rojas, Gerente General de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, señaló que "nos pareció importante como industria salmonera regional formar parte de esta comunidad, de este comité que va a representar los intereses de nuestra región de magallanes en torno a los temas y las líneas estratégicas y queremos ser una voz también, un ente activo en este comité. Fuimos proyectando el Plan de Trabajo y una de las primeras acciones será presentarlo a la nueva autoridad regional a quien queremos presentarnos en un saludo protocolar y ver cuáles serán los lineamientos de trabajo más adelante”.



En Magallanes, el Comité Estratégico Regional por Escazú está conformado por representantes de las secretarías de Medio Ambiente, Desarrollo Social y Familia, Justicia y Derechos Humanos, Servicio de Evaluación Ambiental, Delegación Presidencial Regional, Gobernación Regional de Magallanes, Municipalidad de Punta Arenas y Municipalidad de Torres del Paine. Del sector privado participan Rafael González Fly Fishing Limitada y Asociación de Productores de Salmon y Trucha AG. Mientras que de la sociedad civil participa la Fundación Ciudadanos y Clima de Tierra del Fuego, Asociación Kauyeken, Wildlife Conservation Society y Club de Pesca con Mosca Patagonia Magallánica.











