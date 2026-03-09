Punta Arenas,
9 de marzo de 2026

50 % DE AVANCE PRESENTAN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE RUBENS EN PUERTO NATALES

Las autoridades, destacaron además que en la iniciativa se brinda empleo a más de 100 personas, invirtiéndose en la obra $24.423.491.419 con financiamiento sectorial del Ministerio de Obras Públicas.

puente rubens 3

Una visita inspectiva a las obras de construcción del nuevo Puente Rubens, en Puerto Natales, realizaron el Delegado Presidencial Provincial Guillermo Ruiz, Seremi de Obras Públicas José Luis Hernández, y el Director Regional de Vialidad (s) Sebastián Schadenberg.

 
En terreno, las autoridades constataron que la iniciativa presenta un 50 por ciento de avance, encontrándose en la etapa de lanzamiento de los dos primeros tramos de viga del sector norte y del sector sur de la infraestructura.

 
“El avance es el adecuado, se está trabajando de buena forma, ya se construyeron todos los terraplenes que van a permitir unir el lado norte y el lado sur de este puente, de este nuevo trazado del puente a lo que va a ser la Ruta 9 en esos puntos”, señaló el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández.

 
Informó el titular del MOP que “estamos interviniendo alrededor de 4 kilómetros en este tramo para poder unir el puente Rubens con la Ruta 9, y vamos a pavimentar aproximadamente 400 metros de pavimento para poder unirnos al pavimento antiguo de la Ruta 9”.

 
Por su parte, el Delegado Presidencial Provincial Guillermo Ruiz, dijo que “ad portas de hacer entrega del Gobierno consideramos que era necesario y de vital importancia venir a visitar esta obra, entendiendo no solamente el monto de inversión que esto significa, que bordea los 24 mil millones de pesos, sino también el impacto que esto va a tener en la ruta entre Natales y Punta Arenas; no solamente contar con una infraestructura de primer nivel, de altos estándares, porque tiene una extensión de 105 metros y un ancho aproximado de 12 metros, sino que además tiene una altitud más o menos de tres metros más que el puente que está actualmente en uso y que una vez que concluya esta obra va a ser demolido”.

 
Destacó además el Delegado Provincial que “además la instalación de este nuevo puente, las nuevas conexiones con la ruta van a permitir que el paso por este sector sea en línea recta y no en zona de curvas como se da actualmente con el puente, que sobre todo en la época invernal ha provocado una serie de accidentes, incluso caídas de vehículos al cauce del Río Rubens”.

 
Las autoridades, destacaron además que en la iniciativa se brinda empleo a más de 100 personas, invirtiéndose en la obra $24.423.491.419 con financiamiento sectorial del Ministerio de Obras Públicas.

MOP INICIA OBRAS DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ENTRE CASAS VIEJAS Y DOROTEA EN RUTA 9 DE PUERTO NATALES

50 % DE AVANCE PRESENTAN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE RUBENS EN PUERTO NATALES

Las autoridades, destacaron además que en la iniciativa se brinda empleo a más de 100 personas, invirtiéndose en la obra $24.423.491.419 con financiamiento sectorial del Ministerio de Obras Públicas.

Las autoridades, destacaron además que en la iniciativa se brinda empleo a más de 100 personas, invirtiéndose en la obra $24.423.491.419 con financiamiento sectorial del Ministerio de Obras Públicas.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

50 % DE AVANCE PRESENTAN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE RUBENS EN PUERTO NATALES

EN TIEMPO RÉCORD DISPONEN 1.250 METROS CUADRADOS PARA CUARTELES DE LA PDI EN PORVENIR

EL AMIGO DE LA FAMILIA

