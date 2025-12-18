EN ENERO PARTEN LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

A partir de la segunda quincena de enero se iniciarán en Punta Arenas las obras del proyecto “Conservación de Vías Urbanas de Emergencia”, luego de que la Contraloría Regional diera curso, mediante resolución oficial, a la Resolución N° 18 del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Magallanes, validando jurídicamente el contrato que permite iniciar las faenas.

La iniciativa, largamente esperada por la comunidad, contempla trabajos de conservación en ejes estructurantes de la ciudad, priorizando aquellas vías de alto flujo utilizadas por el transporte público y sectores cercanos a establecimientos educacionales, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad vial y circulación urbana.

“Esta toma de razón es un paso clave, porque nos permite iniciar obras que la ciudad necesita con urgencia. Son intervenciones que impactan directamente en la movilidad diaria de miles de personas y en la seguridad de quienes transitan por estos sectores”, señaló el seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, Marco Uribe Saldivia.

Las obras serán ejecutadas por la empresa Ingeniería y Construcciones Cárdenas y, de acuerdo con la planificación técnica del SERVIU, podrán desarrollarse hasta en tres sectores de manera simultánea, con el fin de optimizar los plazos de ejecución y reducir los tiempos de intervención en cada punto.

En paralelo, el SERVIU Magallanes se encuentra coordinando con la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas la definición de los primeros tramos a intervenir y la modalidad de ejecución de las faenas, las que podrán realizarse en media faja o con cierre total de calzada, según las condiciones técnicas y de seguridad de cada vía.

“Estamos trabajando junto al municipio para programar las obras de manera ordenada, informando oportunamente a la ciudadanía y procurando minimizar las afectaciones al tránsito. Cada intervención se evaluará caso a caso, priorizando siempre la seguridad vial”, explicó el director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo.

La iniciativa tendrá una inversión de 3.978 millones de pesos, financiados con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) aprobados por el Gobierno Regional de Magallanes, mientras que el SERVIU actúa como unidad técnica para ejecutar la conservación de estas vías, en coordinación con los organismos competentes. De acuerdo con la normativa vigente, la conservación de las vías urbanas corresponde a las municipalidades y gobiernos regionales (Ley N.º 8.946).

“Como Ministerio hemos asumido el rol de colaborar como Unidad Técnica para mejora del estado de las calles de Punta Arenas. Si bien se trata de una tarea que excede nuestras competencias formales, la asumimos con responsabilidad, priorizando la seguridad vial y el bienestar de quienes transitan diariamente por la ciudad”, señaló el director (s) del SERVIU.

Desde el SERVIU se informó, además, que previo al inicio de las faenas se entregará información detallada sobre los tramos intervenidos, desvíos y medidas de mitigación, a través de los canales oficiales, con el fin de mantener a la comunidad debidamente informada.

“Nuestro compromiso es ejecutar estas obras con un estándar técnico adecuado y con una coordinación permanente, avanzando en soluciones concretas para la ciudad y reduciendo al máximo las molestias para vecinas y vecinos”, concluyó González.

El plan de trabajo contempla la reparación de diversas arterias principales de la ciudad, con intervenciones relevantes en Bulnes Oriente, que considera tres tramos —Angamos–Rómulo Correa, Sarmiento–Angamos y Club Hípico–Mardones—, sumando una superficie total de 4.186m². Entre las obras de mayor magnitud por superficie individual destacan el sector Bellavista / España (Armando Sanhueza–Señoret), con 2.246m², y la avenida España, en el tramo El Bosque–Enrique Abello, con 2.032m².

A estas intervenciones se suman trabajos en otras vías de alto tránsito como Angamos, Colón, Magallanes, Chiloé, Salvador Allende, Monseñor Fagnano y 21 de Mayo. Asimismo, el proyecto considera una reserva de 5.000m², destinada a la ejecución de obras adicionales en distintos sectores de la ciudad.

