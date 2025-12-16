Punta Arenas,
16 de diciembre de 2025

ESTE MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE COMIENZA PROCESO PARA "SOLICITUDES FUERA DE PLAZO - ANÓTATE EN LA LISTA" EN LA ZONA SUR DEL PAÍS

​A partir de las 09:00 horas del miércoles 17 de diciembre, las familias de las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, podrán acceder al proceso de regularización general, y optar por orden de llegada a las vacantes disponibles en establecimientos públicos y particulares subvencionados.

educacionmineduc

El Ministerio de Educación informa el inicio del proceso deSolicitudes fuera de plazo – Anótate en la Lista, Vacantes 2026 en la zona sur del país, herramienta digital oficial que reemplaza al antiguo registro público físico de los establecimientos educacionales. Esta plataformapermite a las familias solicitar vacantes en establecimientos públicos y particulares subvencionadosuna vez finalizado el proceso de matrículas del Sistema de Admisión Escolar (SAE). 


Con estaherramienta,las antiguas listas de espera presencialesse transforman en un registro público transparente por orden de llegada, dondecada familiapuede inscribirseen línea,conocer su posición en tiempo realyrecibirnotificacionesen caso deasignarle un cupo.Es importante señalar que las y los apoderados en esta etapa pueden acceder a los establecimientos con vacantes disponibles, las que deberán ser asignadas siguiendo estrictamente el orden del registro. 


"Solicitudes Fuera de Plazo - Anótate en la Lista"estará habilitada en distintas fechas para todos los apoderados que necesiten vacantes. En días anteriores ya comenzó a funcionar para familias cuyos estudiantes repitieron y para quienes participaron del SAE y no obtuvieron cupo. Ahora funcionará para aquellos estudiantes que no participaron del SAE, según estas fechas: 


·                    Desde el 15 de diciembre: Regularización para establecimientos de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso. 

·                    Desde el 17 de diciembre: Regularización para O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. 

·                    Desde el 19 de diciembre: Regularización para la Región Metropolitana. 


¿Qué significa para la zona sur? 



Los apoderados de las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, desde este miércoles 17 de diciembre, podrán ingresar awww.sistemadeadmisionescolar.cly hacer clic en el botón"Ingresar"dentro de la línea de tiempoSolicitudes fuera de plazo – Anótate en la Lista, Vacantes 2026. 


Una vezen la plataforma,los apoderadospodrán enviar solicitudes a todos los establecimientos que deseen. Sin embargo, estono garantizala obtención de una vacante, ya que esto depende delos cupos disponibles encada establecimiento. 


 

¿Por qué algunas listas no avanzan? 


En ciertos establecimientos, las listas no avanzan porqueno existen vacantes disponibles. 


Para conocer los establecimientos educacionales que cuentan con vacantes disponibles, las familias deben ingresar a la plataforma vacantes.mineduc.cl


¿Cómo se informa la asignación de una vacante? 


Cuando un establecimiento asigna una vacante a través de Anótate en la Lista: 

·                    El apoderado recibeautomáticamente un correo electrónicocon la información. 

·                    El establecimiento debecontactar telefónicamenteal apoderado y volver a enviar correos en caso de no obtener respuesta. 

·                    La familia dispone de2 días hábilespara responder y confirmar o rechazar la vacante. 


Canales oficiales de información y asistencia 


·                    Redes sociales oficiales deAdmisión Escolar 

·                    Sitio web:www.sistemadeadmisionescolar.cl 

·                    Plataforma de ayuda:www.ayudamineduc.cl 

·                    Teléfono:600 600 26 26 


FOTO DE ARCHIVO F-5 TIGRE III IMAGEN 3

GRUPO DE AVIACIÓN Nº12 CELEBRÓ 59 AÑOS COMO LA UNIDAD TÁCTICA DE COMBATE MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

MUNICIPIO SUPERVISA AVANCE DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE VEREDAS EN SECTOR SUR

​La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.

umagtoma

ACUERDO INICIAL UMAG–FEUM PERMITE CONCLUIR LOS PROCESOS FORMATIVOS Y RETOMAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PROYECTO KSEPKENA CERRÓ SU PROCESO CON UN ENCUENTRO COMUNITARIO JUNTO A LA COMUNIDAD KAWÉSQAR ASWAL LAJEP EN PUERTO NATALES

Comité Escazú

SE CONSTITUYÓ COMITÉ REGIONAL POR ESCAZÚ CON REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL, SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

CON EL 100% DE LAS MESAS ESCRUTADAS EN MAGALLANES: KAST 55,29% - JARA 44,71%

dppmagallanes