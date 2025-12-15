PERSONAS MAYORES PARTICIPARON DEL 'CITY TOUR RUTAS MAGALLÁNICAS' GUIADOS POR ESTUDIANTES DE SANTO TOMÁS

La instancia dirigida por estudiantes de Técnico en Hotelería y Turismo se concentró en recorrer la ciudad utilizando una ruta creada en 2024, bajo el concepto de Rutas Magallánicas. Los principales objetivos fueron potenciar los atractivos del lugar, crear consciencia turística para los pasajeros y ciudadanos, sumado a ofrecer la oportunidad a los estudiantes de la carrera para que puedan mejorar sus habilidades comunicativas al interactuar con pasajeros en tiempo real, más conocer la futura empleabilidad laboral en un ambiente de aprendizaje seguro y real.

Jaime Lira, quien es el director de Área de las carreras de Hotelería y Turismo de Santo Tomás Punta Arenas, explicó que, para los preparativos de dicha actividad con pasajeros, los estudiantes se prepararon durante el segundo semestre con un taller de historia regional, para poder reforzar los contenidos históricos y patrimoniales de los atractivos visitados y también poder tener orientación de cómo guiar a los pasajeros en actividades al aire del libre.

Además, comentó que los mismos estudiantes se organizaron para el día del tour. "Luego del curso de historia regional, los estudiantes se organizaron respecto de quien se iba a encargar de cada atractivo. Para ello, se organizaron en parejas, en las cuales se trazo la ruta y se hicieron cargo de ciertos atractivos que iban entregando la posta, a medida en que íbamos avanzando el recorrido".

Por último, explica que dicha actividad "aporta directamente al perfil de la carrera, ya que permite a los estudiantes aplicar los contenidos aprendidos y entregar información histórica y turística a la comunidad. Hay casos en donde los mismos residentes no conocen sobre la historia local, por lo que el recorrido también pretendía fortalecer su sentido de pertenencia con Punta Arenas. Para los estudiantes, fue una instancia que reforzó su seguridad en la atención de pasajeros y en el manejo de protocolos, además de acercarlos a los proyectos de Vinculación con el Medio y al sello valórico institucional. En general, el balance fue muy positivo: representaron muy bien a la carrera y a Santo Tomás, guiando un recorrido donde compartieron datos sobre flora y fauna, historia regional y hasta mitos locales como el del indio desconocido".

Los pasajeros de este city tour, fueron adultos mayores, quienes recorrieron desde la planta de HIF, empresa que produce e-combustible con energía eólica, hasta los principales atractivos definidos como la plaza de armas, cementerio municipal, museo Borgatello y algunos monumentos como el de el Ovejero.

Sobre esta vivencia, Marianita Cortes expresó que fue "muy bonita la invitación que nos hicieron, siempre se aprende algo, sobre todo con estudiantes que realmente van a ser profesionales". A su vez, Silvia Cano, otra de las participantes del recorrido manifestó que fue "muy buena, muy interesante, ya que uno no tiene muchas oportunidades de hacer un recorrido así. Nosotros que ya tenemos nuestros añitos, el estar con jóvenes y escucharlos, y que ellos igual nos escuchan a nosotros, nos demuestran que saben y que pronto serán profesionales. Encontré muy bueno su trabajo".

Finalmente, el director de áreas dijo que "se derribó la barrera generacional, considerando que nuestros pasajeros eran de la tercera edad, y nuestros estudiantes pudieron compartir experiencias de ellos como jóvenes hacia los pasajeros y los pasajeros de la tercera edad también comentar sus experiencias para alumnos de nuestra carrera. Por lo tanto, ahí también hubo una conexión generacional respecto a la actividad turística, los atractivos y el patrimonio".

