Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

15 de diciembre de 2025

PERSONAS MAYORES PARTICIPARON DEL 'CITY TOUR RUTAS MAGALLÁNICAS' GUIADOS POR ESTUDIANTES DE SANTO TOMÁS

​La actividad consistió en un recorrido por los principales atractivos históricos de Punta Arenas y fue liderada por alumnos de Hotelería y Turismo.

stcitytours
La instancia dirigida por estudiantes de Técnico en Hotelería y Turismo se concentró en recorrer la ciudad utilizando una ruta creada en 2024, bajo el concepto de Rutas Magallánicas. Los principales objetivos fueron potenciar los atractivos del lugar, crear consciencia turística para los pasajeros y ciudadanos, sumado a ofrecer la oportunidad a los estudiantes de la carrera para que puedan mejorar sus habilidades comunicativas al interactuar con pasajeros en tiempo real, más conocer la futura empleabilidad laboral en un ambiente de aprendizaje seguro y real.

Jaime Lira, quien es el director de Área de las carreras de Hotelería y Turismo de Santo Tomás Punta Arenas, explicó que, para los preparativos de dicha actividad con pasajeros, los estudiantes se prepararon durante el segundo semestre con un taller de historia regional, para poder reforzar los contenidos históricos y patrimoniales de los atractivos visitados y también poder tener orientación de cómo guiar a los pasajeros en actividades al aire del libre.

Además, comentó que los mismos estudiantes se organizaron para el día del tour. "Luego del curso de historia regional, los estudiantes se organizaron respecto de quien se iba a encargar de cada atractivo. Para ello, se organizaron en parejas, en las cuales se trazo la ruta y se hicieron cargo de ciertos atractivos que iban entregando la posta, a medida en que íbamos avanzando el recorrido".

Por último, explica que dicha actividad "aporta directamente al perfil de la carrera, ya que permite a los estudiantes aplicar los contenidos aprendidos y entregar información histórica y turística a la comunidad. Hay casos en donde los mismos residentes no conocen sobre la historia local, por lo que el recorrido también pretendía fortalecer su sentido de pertenencia con Punta Arenas. Para los estudiantes, fue una instancia que reforzó su seguridad en la atención de pasajeros y en el manejo de protocolos, además de acercarlos a los proyectos de Vinculación con el Medio y al sello valórico institucional. En general, el balance fue muy positivo: representaron muy bien a la carrera y a Santo Tomás, guiando un recorrido donde compartieron datos sobre flora y fauna, historia regional y hasta mitos locales como el del indio desconocido".

Los pasajeros de este city tour, fueron adultos mayores, quienes recorrieron desde la planta de HIF, empresa que produce e-combustible con energía eólica, hasta los principales atractivos definidos como la plaza de armas, cementerio municipal, museo Borgatello y algunos monumentos como el de el Ovejero.

Sobre esta vivencia, Marianita Cortes expresó que fue "muy bonita la invitación que nos hicieron, siempre se aprende algo, sobre todo con estudiantes que realmente van a ser profesionales". A su vez, Silvia Cano, otra de las participantes del recorrido manifestó que fue "muy buena, muy interesante, ya que uno no tiene muchas oportunidades de hacer un recorrido así. Nosotros que ya tenemos nuestros añitos, el estar con jóvenes y escucharlos, y que ellos igual nos escuchan a nosotros, nos demuestran que saben y que pronto serán profesionales. Encontré muy bueno su trabajo".

Finalmente, el director de áreas dijo que "se derribó la barrera generacional, considerando que nuestros pasajeros eran de la tercera edad, y nuestros estudiantes pudieron compartir experiencias de ellos como jóvenes hacia los pasajeros y los pasajeros de la tercera edad también comentar sus experiencias para alumnos de nuestra carrera. Por lo tanto, ahí también hubo una conexión generacional respecto a la actividad turística, los atractivos y el patrimonio".


escaladaeden

NIÑAS Y NIÑOS DE PUERTO EDÉN APRENDEN SOBRE ESCALADA Y ESPELEOLOGÍA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EL PLAN DE ATERRIZAJE DE KAST EN LA MONEDA Y LAS MEDIDAS CONCRETAS PARA LOS PRIMEROS 90 DÍAS

Leer Más

​Un documento de 60 páginas enumera las acciones concretas para los primeros tres meses de mandato, con las que se buscará enviar una señal inmediata de urgencia, control y cambio de mano.

​Un documento de 60 páginas enumera las acciones concretas para los primeros tres meses de mandato, con las que se buscará enviar una señal inmediata de urgencia, control y cambio de mano.

A_UNO_kast
nuestrospodcast
goremagallanescchc

COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO MAGALLANES CIERRA SU PRIMER AÑO DE IMPLEMENTACIÓN CON 1.162 BENEFICIARIOS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
capacitacionmigracion

FUNCIONARIOS DE REINSERCIÓN SOCIAL SE CAPACITARON EN TEMATICAS DE MIGRACIÓN CON ENFOQUE DE DERECHOS

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
fondo_regional_articulo

MINCIENCIA INVITA A INSTITUCIONES PRIVADAS A INSCRIBIRSE EN NÓMINA QUE LAS HABILITA COMO RECEPTORA DE RECURSOS FRPD 2026

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
597171149_1163773182537664_5110013883091994453_n

MINISTERIO DE AGRICULTURA ANUNCIA INCORPORACIÓN DE REGIONES Y ZONAS VITIVINÍCOLAS EN EL CATASTRO DEL SAG