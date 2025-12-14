SEREMI DE TRANSPORTES ALEJANDRO GOICH BARRÍA DESTACA REFUERZO Y GRATUIDAD DEL TRANSPORTE RURAL EN MAGALLANES DURANTE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes, Alejandro Goich Barría, informó esta mañana a la ciudadanía sobre el funcionamiento y refuerzo de los servicios de transporte en la región con motivo de la segunda vuelta de la elección presidencial, en una entrevista realizada en Polar Comunicaciones.

La autoridad destacó que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones cumple un rol clave durante este proceso electoral, señalando que “para este proceso tenemos un rol muy importante desde el MTT, ya que velamos por la seguridad en el transporte de quienes necesiten concurrir a votar a diversos lugares de la región”.

En cuanto a la disponibilidad de servicios, Goich detalló que se encuentran operativos 37 servicios rurales, de los cuales 22 corresponden a servicios regulares y 15 a servicios especiales, todos con gratuidad para los usuarios. En el ámbito urbano, indicó que el transporte mayor funciona con normalidad, con frecuencia aproximada de un bus cada 15 minutos, facilitando el traslado de los votantes.



“Han sido procesos que se han llevado con tranquilidad y con una adecuada planificación”, afirmó.

Respecto a los servicios rurales, el seremi reiteró que estos son gratuitos y que han sido especialmente reforzados para esta jornada electoral, asegurando cobertura en distintos puntos de la región.

Finalmente, sobre los cruces marítimos, informó que TABSA ha reforzado sus frecuencias y que todos los servicios se encuentran operando con normalidad hasta el momento. No obstante, precisó que la única eventual alteración podría darse por condiciones climáticas, propias de la zona.

La autoridad valoró el comportamiento del sistema de transportes durante la jornada y reiteró el llamado a la ciudadanía a informarse y utilizar los servicios disponibles para ejercer su derecho a voto de manera segura y oportuna.

​

