Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

14 de diciembre de 2025

SEREMI DE TRANSPORTES ALEJANDRO GOICH BARRÍA DESTACA REFUERZO Y GRATUIDAD DEL TRANSPORTE RURAL EN MAGALLANES DURANTE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

​​Magallanes decide, Polar Comunicaciones le informa.

seremitt

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes, Alejandro Goich Barría, informó esta mañana a la ciudadanía sobre el funcionamiento y refuerzo de los servicios de transporte en la región con motivo de la segunda vuelta de la elección presidencial, en una entrevista realizada en Polar Comunicaciones.

La autoridad destacó que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones cumple un rol clave durante este proceso electoral, señalando que “para este proceso tenemos un rol muy importante desde el MTT, ya que velamos por la seguridad en el transporte de quienes necesiten concurrir a votar a diversos lugares de la región”.

En cuanto a la disponibilidad de servicios, Goich detalló que se encuentran operativos 37 servicios rurales, de los cuales 22 corresponden a servicios regulares y 15 a servicios especiales, todos con gratuidad para los usuarios. En el ámbito urbano, indicó que el transporte mayor funciona con normalidad, con frecuencia aproximada de un bus cada 15 minutos, facilitando el traslado de los votantes.

“Han sido procesos que se han llevado con tranquilidad y con una adecuada planificación”, afirmó.

Respecto a los servicios rurales, el seremi reiteró que estos son gratuitos y que han sido especialmente reforzados para esta jornada electoral, asegurando cobertura en distintos puntos de la región.

Finalmente, sobre los cruces marítimos, informó que TABSA ha reforzado sus frecuencias y que todos los servicios se encuentran operando con normalidad hasta el momento. No obstante, precisó que la única eventual alteración podría darse por condiciones climáticas, propias de la zona.

La autoridad valoró el comportamiento del sistema de transportes durante la jornada y reiteró el llamado a la ciudadanía a informarse y utilizar los servicios disponibles para ejercer su derecho a voto de manera segura y oportuna.


seremitt

SEREMI DE TRANSPORTES ALEJANDRO GOICH BARRÍA DESTACA REFUERZO Y GRATUIDAD DEL TRANSPORTE RURAL EN MAGALLANES DURANTE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

POLAR COMUNICACIONES INICIA COBERTURA EN VIVO DE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 2025

Leer Más

​Información en vivo, voto obligatorio y seguimiento a los resultados finales de una jornada decisiva.

​Información en vivo, voto obligatorio y seguimiento a los resultados finales de una jornada decisiva.

PLACA ELECCIONES 2024 (1)
nuestrospodcast
comisariavirtual

COMISARÍA VIRTUAL: MÁS DE 165 MIL PERSONAS HAN HECHO EL TRÁMITE PARA EXCUSARSE DE VOTAR EN SEGUNDA VUELTA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Anuncio voto asistido

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
5991fc09-4a42-43b0-8d18-d9255adb9ce5

VOCALES DE MESA DENUNCIAN FALTA DE CALEFACCIÓN EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DE VILLA LAS NIEVES DURANTE SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
voto urna

POR ÚNICA VEZ PARA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL PUEDES ADELANTAR PARTE DEL TRÁMITE PARA EXCUSARTE POR COMISARÍA VIRTUAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
FOTO LUIS LAMBIS

LUIS LAMBIS LLEGA CON SU CUMBIA A DREAMS PUNTA ARENAS