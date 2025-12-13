Punta Arenas,
13 de diciembre de 2025

SUBSECRETARÍAS DE NIÑEZ Y EDUCACIÓN PARVULARIA PRESENTAN RECURSOS PARA AVANZAR EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS

​“Aulas Visuales”.

10

“Aulas Visuales” es el nombre del set compuesto por cuatro productos enfocados a apoyar visualmente a todas las niñas y niños, y especialmente a las infancias autistas que participan en jardines infantiles. Los sets serán enviados a 4.900 aulas de jardines infantiles de la educación parvularia pública.

Junto a la comunidad educativa del jardín infantil “Piececitos de Niño” del SLEP Barrancas en Cerro Navia, esta mañana las Subsecretarias de Educación Parvularia, Claudia Lagos Serrano, y de la Niñez, Verónica Silva Villalobos, lideraron la presentación de Aulas Visuales, recursos enfocados en ofrecer accesibilidad universal y comunicación alternativa aumentativa a las niñas y niños, a través de apoyos visuales pertinentes para promover la inclusión en las infancias autistas.

“Aulas Visuales es el resultado del trabajo conjunto y articulado de las Subsecretarías de la Niñez y de Educación Parvularia, en la constante búsqueda de fortalecer la acogida y valoración de las diversidades de niños y niñas, mediante prácticas y estrategias que garanticen una educación inclusiva y de calidad desde los primeros años de vida. A través de este material, que se distribuirá en los jardines infantiles de la educación parvularia pública, se entrega un apoyo concreto a las comunidades educativas, con herramientas de comunicación pertinente para todas las niñas y niños, y también para los párvulos autistas, fortaleciendo las oportunidades de desarrollo y bienestar integral”, destacó la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos Serrano.

Por su parte, la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, indicó qué: “Los niños y niñas son diversos, y también lo son sus necesidades de apoyo. Cada uno requiere algo distinto. Llegar a un material como este implica identificar esas necesidades y diseñar cuidadosamente cada detalle: colores, secuencias y contenidos. Cuando hablamos de inclusión, nos referimos a un material pensado para todos, pero especialmente sensible a quienes necesitan apoyos adicionales. La inclusión no consiste en segmentar, sino en asegurar que cada niño y niña cuente con los apoyos necesarios”.

Aulas Visuales cuenta con cuatro recursos que promueven la accesibilidad y la comunicación en los espacios y experiencias de la educación inicial. Los apoyos visuales permiten planificar, anticipar, comprender y realizar diversas rutinas en los establecimientos, mediante materiales como: la agenda visual, el tablero de historias sociales, las láminas con secuencias de hábitos, y un pictollavero.

La propuesta considera tanto recursos materiales y metodológicos para el equipo de aula, además de un curso de formación online y una propuesta de implementación para asegurar que los equipos de los establecimientos cuenten con el acompañamiento necesario a nivel territorial.

En su diseño, Aulas Visuales consideró la participación de equipos pedagógicos, académicos, profesionales de inclusión, representantes de las instituciones y de la sociedad civil, quienes contribuyeron con sus aportes técnicos para la elaboración de estos recursos, promoviendo su pertinencia y calidad. Este material se enmarca en el compromiso con la inclusión educativa y avanzar en el marco de la Ley 21.545, poniendo a disposición herramientas de comunicación aumentativa destinadas a facilitar la comunicación y aprendizaje de niñas y niños autistas de 0 a 9 años.

Aulas Visuales comenzará su implementación en 2026, llegando a 4.900 aulas de niveles medios (2-4 años) de jardines infantiles de JUNJI, Fundación INTEGRA, SLEP y Vía Transferencia de Fondos de todas las comunas del país.


VECINOS Y COMUNIDAD EDUCATIVA DEL JARDÍN VILLA LAS NIEVES CONOCEN AVANCES DEL PARQUE URBANO QUE EJECUTA MOP EN EL SECTOR

TRES LESIONADOS UNO DE ELLOS GRAVE DEJA COMO RESULTADO CHOQUE DE VEHÍCULO CONTRA POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO

PHOTO-2025-12-12-14-28-18

LA ASOCIACIÓN DE HOTELES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE TORRES DEL PAINE (HYST) SOSTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

10

SUBSECRETARÍAS DE NIÑEZ Y EDUCACIÓN PARVULARIA PRESENTAN RECURSOS PARA AVANZAR EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS

FOTO NATALES 1

NATALES SE ILUMINA: SE ENCENDIÓ EL ÁRBOL DE NAVIDAD

Kast-y-Jara-Paranal-768x432

EL SORPRESIVO RESPALDO DE JARA Y RECHAZO DE KAST AL PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE CERCANO AL OBSERVATORIO PARANAL