SUBSECRETARÍAS DE NIÑEZ Y EDUCACIÓN PARVULARIA PRESENTAN RECURSOS PARA AVANZAR EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS

“Aulas Visuales” es el nombre del set compuesto por cuatro productos enfocados a apoyar visualmente a todas las niñas y niños, y especialmente a las infancias autistas que participan en jardines infantiles. Los sets serán enviados a 4.900 aulas de jardines infantiles de la educación parvularia pública.

Junto a la comunidad educativa del jardín infantil “Piececitos de Niño” del SLEP Barrancas en Cerro Navia, esta mañana las Subsecretarias de Educación Parvularia, Claudia Lagos Serrano, y de la Niñez, Verónica Silva Villalobos, lideraron la presentación de Aulas Visuales, recursos enfocados en ofrecer accesibilidad universal y comunicación alternativa aumentativa a las niñas y niños, a través de apoyos visuales pertinentes para promover la inclusión en las infancias autistas.

“Aulas Visuales es el resultado del trabajo conjunto y articulado de las Subsecretarías de la Niñez y de Educación Parvularia, en la constante búsqueda de fortalecer la acogida y valoración de las diversidades de niños y niñas, mediante prácticas y estrategias que garanticen una educación inclusiva y de calidad desde los primeros años de vida. A través de este material, que se distribuirá en los jardines infantiles de la educación parvularia pública, se entrega un apoyo concreto a las comunidades educativas, con herramientas de comunicación pertinente para todas las niñas y niños, y también para los párvulos autistas, fortaleciendo las oportunidades de desarrollo y bienestar integral”, destacó la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos Serrano.

Por su parte, la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, indicó qué: “Los niños y niñas son diversos, y también lo son sus necesidades de apoyo. Cada uno requiere algo distinto. Llegar a un material como este implica identificar esas necesidades y diseñar cuidadosamente cada detalle: colores, secuencias y contenidos. Cuando hablamos de inclusión, nos referimos a un material pensado para todos, pero especialmente sensible a quienes necesitan apoyos adicionales. La inclusión no consiste en segmentar, sino en asegurar que cada niño y niña cuente con los apoyos necesarios”.

Aulas Visuales cuenta con cuatro recursos que promueven la accesibilidad y la comunicación en los espacios y experiencias de la educación inicial. Los apoyos visuales permiten planificar, anticipar, comprender y realizar diversas rutinas en los establecimientos, mediante materiales como: la agenda visual, el tablero de historias sociales, las láminas con secuencias de hábitos, y un pictollavero.

La propuesta considera tanto recursos materiales y metodológicos para el equipo de aula, además de un curso de formación online y una propuesta de implementación para asegurar que los equipos de los establecimientos cuenten con el acompañamiento necesario a nivel territorial.

En su diseño, Aulas Visuales consideró la participación de equipos pedagógicos, académicos, profesionales de inclusión, representantes de las instituciones y de la sociedad civil, quienes contribuyeron con sus aportes técnicos para la elaboración de estos recursos, promoviendo su pertinencia y calidad. Este material se enmarca en el compromiso con la inclusión educativa y avanzar en el marco de la Ley 21.545, poniendo a disposición herramientas de comunicación aumentativa destinadas a facilitar la comunicación y aprendizaje de niñas y niños autistas de 0 a 9 años.

Aulas Visuales comenzará su implementación en 2026, llegando a 4.900 aulas de niveles medios (2-4 años) de jardines infantiles de JUNJI, Fundación INTEGRA, SLEP y Vía Transferencia de Fondos de todas las comunas del país.

