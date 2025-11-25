“EXPO INTEGRA 2025”: JARDINES INFANTILES MOSTRARON SUS PROYECTOS EDUCATIVOS DE MANERA LÚDICA A LAS FAMILIAS DE PUNTA ARENAS

​Con gran participación de niñas, niños y familias se vivió la “Expo Integra 2025”, una iniciativa regional de Fundación Integra que permitió acercar los proyectos educativos de sus salas cuna y jardines infantiles a la comunidad, de manera lúdica y entretenida, a través de un espacio de juego y exploración pensado en la niñez, y stands informativos sobre su labor institucional, en la sala Zonaustral de la Zona Franca de Punta Arenas.



La instancia también contó con un punto de postulación para el año parvulario 2026, ayudando a las familias a realizar este proceso online con la asistencia de profesionales del equipo de Cobertura. Recordemos que las postulaciones se deben realizar en www.integra.cl, hasta el 05 de diciembre, a las 18:00 horas.



El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, afirmó que “estamos muy contentos por la participación y excelente acogida de las familias a esta tercera versión de la Expo Integra, en la que mostramos nuestra labor educativa y los sellos pedagógicos de los jardines infantiles a través del juego, relevando la importancia de asistir al jardín infantil y de acceder a una educación de calidad desde los primeros años de vida, en ambientes amorosos, inclusivos y bientratantes, en el marco del Mes de la Educación Parvularia y los 35 años de Fundación Integra”.



Por su parte, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, destacó que “iniciativas como estas permiten visibilizar la importa de la Educación Parvularia como base del desarrollo integral de niñas y niños, destacando el trabajo de los sostenedores públicos y la pertinencia territorial de los proyectos educativos que Fundación Integra impulsa en cada comunidad. Todo aquello en concordancia con el compromiso del gobierno del Presidente Gabriel Boric por fortalecer el nivel parvulario, garantizando calidad, inclusión y equidad desde los primeros años”.



En esta jornada participaron el director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, junto a integrantes de los equipos educativos y de la oficina regional, acompañados por el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez; la directora de la Junji, Paola Valenzuela Pino; la profesional de la Subsecretaría de Educación Parvularia, Carolina Moraga; y la profesional de Educación Parvularia del Slep Magallanes, Rosa Santana.











