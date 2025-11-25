Punta Arenas,
25 de noviembre de 2025

“EXPO INTEGRA 2025”: JARDINES INFANTILES MOSTRARON SUS PROYECTOS EDUCATIVOS DE MANERA LÚDICA A LAS FAMILIAS DE PUNTA ARENAS

​La iniciativa de Fundación Integra se vivió con alegría y gran participación, a través de un espacio de juego y exploración, y stands informativos en la Zona Franca.

​Con gran participación de niñas, niños y familias se vivió la “Expo Integra 2025”, una iniciativa regional de Fundación Integra que permitió acercar los proyectos educativos de sus salas cuna y jardines infantiles a la comunidad, de manera lúdica y entretenida, a través de un espacio de juego y exploración pensado en la niñez, y stands informativos sobre su labor institucional, en la sala Zonaustral de la Zona Franca de Punta Arenas.

 
La instancia también contó con un punto de postulación para el año parvulario 2026, ayudando a las familias a realizar este proceso online con la asistencia de profesionales del equipo de Cobertura. Recordemos que las postulaciones se deben realizar en www.integra.cl, hasta el 05 de diciembre, a las 18:00 horas.

 
El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, afirmó que “estamos muy contentos por la participación y excelente acogida de las familias a esta tercera versión de la Expo Integra, en la que mostramos nuestra labor educativa y los sellos pedagógicos de los jardines infantiles a través del juego, relevando la importancia de asistir al jardín infantil y de acceder a una educación de calidad desde los primeros años de vida, en ambientes amorosos, inclusivos y bientratantes, en el marco del Mes de la Educación Parvularia y los 35 años de Fundación Integra”.

 
Por su parte, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, destacó que “iniciativas como estas permiten visibilizar la importa de la Educación Parvularia como base del desarrollo integral de niñas y niños, destacando el trabajo de los sostenedores públicos y la pertinencia territorial de los proyectos educativos que Fundación Integra impulsa en cada comunidad. Todo aquello en concordancia con el compromiso del gobierno del Presidente Gabriel Boric por fortalecer el nivel parvulario, garantizando calidad, inclusión y equidad desde los primeros años”.

 
En esta jornada participaron el director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, junto a integrantes de los equipos educativos y de la oficina regional, acompañados por el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez; la directora de la Junji, Paola Valenzuela Pino; la profesional de la Subsecretaría de Educación Parvularia, Carolina Moraga; y la profesional de Educación Parvularia del Slep Magallanes, Rosa Santana.





FAMILIAS VALORARON ENTRETENCIÓN E INFORMACIÓN QUE BRINDÓ LA EXPO JUNJI 2025

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, VISITA PAMPA GUANACO EN TIERRA DEL FUEGO, FUTURA CAPITAL COMUNAL DE TIMAUKEL

​El Mandatario recorrió la tenencia de Carabineros, la multicancha, la Escuela Pampa Guanaco y el centro recreacional de la nueva comuna, entre otras obras y servicios de la localidad.

​El Mandatario recorrió la tenencia de Carabineros, la multicancha, la Escuela Pampa Guanaco y el centro recreacional de la nueva comuna, entre otras obras y servicios de la localidad.

MUNICIPALIDAD Y POLICÍAS COORDINAN ACCIONES CONTRA FIESTAS Y LOCALES CLANDESTINOS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

SEREMI DE HACIENDA DE MAGALLANES DETALLA ALCANCES DE LA LEY DE FOMENTO AL HIDRÓGENO VERDE EN CONVERSACIÓN CON POLAR COMUNICACIONES

TABSA INVITA A RESERVAR DESDE YA LA TEMPORADA 25/26 PARA LAS PINGÜINERAS DE ISLA MAGDALENA

A

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES RECIBIÓ CERTIFICACIÓN COMO ESPACIO LABORAL PREVENTIVO TRAS DOS AÑOS DE TRABAJO JUNTO A SENDA PREVIENE

