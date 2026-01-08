Punta Arenas,
8 de enero de 2026

MUNICIPIO DE NATALES REFUERZA ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y COLABORA ACTIVAMENTE PARA ESCLARECER RESPONSABILIDADES POR MAL USO DE RECURSOS PÚBLICOS

​La alcaldesa Ana Mayorga señaló que cada recurso público mal utilizado representa oportunidades perdidas para los barrios, las familias y los servicios municipales.

municipalidadnatales
En el marco de una gestión municipal basada en la transparencia, la probidad y la responsabilidad institucional, la alcaldesa de Natales, Ana Mayorga, se trasladó a la ciudad de Punta Arenas para dar cumplimiento a un compromiso fundamental con la comunidad: poner a disposición de los organismos competentes todos los antecedentes vinculados a causas actualmente en investigación.

Acompañada por los equipos jurídicos de la Municipalidad de Natales y de la Corporación Municipal de Natales (CORMUNAT), la alcaldesa concurrió al Consejo de Defensa del Estado, donde se realizó la entrega formal de información y documentación relevante, con el objetivo de contribuir activamente al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de eventuales responsabilidades legales asociadas al uso indebido de recursos públicos en administraciones anteriores.

Esta acción responde a una decisión clara de la actual administración municipal: colaborar sin reservas con las instituciones del Estado para que se investiguen y persigan las responsabilidades que correspondan, deslindando con total claridad la gestión vigente de hechos que han generado un grave perjuicio económico y una compleja carga financiera para la comuna.

La alcaldesa Ana Mayorga señaló que cada recurso público mal utilizado representa oportunidades perdidas para los barrios, las familias y los servicios municipales, por lo que esta administración no será indiferente ni tolerante frente a situaciones que afecten el patrimonio de todos los natalinos y natalinas.

Pese a los importantes desafíos derivados del escenario financiero heredado, el municipio ha asumido con decisión la tarea de ordenar y transparentar las cuentas públicas, con una mirada de futuro y un firme compromiso con la justicia, la honestidad y la buena administración, sentando bases sólidas y confiables para el desarrollo de Natales.
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ANTE INCENDIO EN VERTEDERO MUNICIPAL

