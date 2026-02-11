Punta Arenas,
11 de febrero de 2026

CONSERVACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUAS LLUVIAS REFUERZA PREVENCIÓN EN PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES

​Con una inversión superior a los dos mil millones de pesos, el Minvu inició el contrato anual de mantención y atención de emergencias, anunciando además la reposición del sumidero ubicado frente al Estadio Fiscal en Punta Arenas.

MINVU - Conservación Red Secundaria de Aguas Lluvias_3

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a través del SERVIU regional, dio inicio al contrato de "Conservación de la Red Secundaria de Aguas Lluvias 2026”, que permitirá ejecutar labores de mantención preventiva y atención de emergencias en las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales.

La iniciativa, financiada con recursos sectoriales del Minvu, contempla una inversión superior a los 2.054 millones de pesos y tendrá una duración de 360 días corridos, extendiéndose hasta el 1 de febrero de 2027. La ejecución está a cargo de la empresa Eliecer Soto Oyarzún (EESO), bajo supervisión técnica del SERVIU Magallanes.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, destacó que “este contrato es clave para la prevención y la seguridad de nuestras ciudades. La mantención permanente de la red secundaria de aguas lluvias nos permite anticiparnos a eventos climáticos y reducir el riesgo de anegamientos que afectan a vecinos y vecinas, especialmente en sectores históricamente más sensibles”.

La red secundaria de aguas lluvias corresponde a la infraestructura subterránea compuesta por rejillas, sumideros, cámaras y colectores que captan y evacúan las aguas provenientes de precipitaciones. El contrato considera limpieza sistemática, reparación y mejoramiento de estos elementos, así como la mantención de plantas elevadoras y la ejecución de obras civiles necesarias para resguardar su correcto funcionamiento.

El director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, explicó que “además de la conservación regular, contamos con una cuadrilla de emergencias disponible de manera continua, lo que nos permite responder con rapidez ante lluvias intensas. También reforzamos el monitoreo preventivo cuando existen alertas meteorológicas, activando planes especiales en los sectores críticos”.

Las plantas elevadoras incorporadas al sistema cuentan con telemetría, lo que facilita la detección remota de eventuales fallas y la activación oportuna de acciones correctivas.

 

Reposición de sumidero

En el marco del inicio del contrato, las autoridades anunciaron la reposición del sumidero ubicado en calle Enrique Abello, frente al Estadio Fiscal, intervención que permitirá además reparar el pavimento dañado producto de recientes condiciones climáticas.

“Estamos abordando una situación que generó preocupación en la comunidad. Esta reposición permitirá mejorar la captación de aguas lluvias en el sector y recuperar el pavimento afectado por la ola de calor que hubo hace algunos días, reforzando la infraestructura existente”, señaló el director (s) del SERVIU.

Las obras se proyectan para fines de febrero o inicios de marzo, una vez concluida la tramitación de los permisos correspondientes para realizar los cierres parciales de tránsito. De manera paralela, se tramitan autorizaciones para la reparación de un sumidero ubicado en José Menéndez, cercano a calle Chiloé.

 Entre las primeras acciones del contrato también se contempla la limpieza de un colector de 400 milímetros de diámetro en avenida Los Flamencos, en un tramo aproximado de 800 metros lineales, con el objetivo de asegurar su adecuada operación ante eventuales precipitaciones intensas. Estas labores tendrán una duración estimada de dos semanas.

Adicionalmente, se realizará el reemplazo de tapas de cámaras de aguas lluvias que se encuentren en mal estado en sectores peatonales, como en calle Sarmiento entre Caupolicán y Mario Toledo Viola, contribuyendo a mejorar la seguridad en el tránsito de las personas.

En Puerto Natales, las primeras intervenciones consideran la limpieza de sumideros y cámaras en la avenida Pedro Montt, desde calle Yungay hacia el norte, fortaleciendo la capacidad de evacuación en el sector costanera.

 El contrato incorpora una planificación por cuadrantes y un monitoreo permanente de sectores que requieren mantención más frecuente, reforzando un enfoque preventivo que busca resguardar la infraestructura urbana y proteger a las comunidades ante eventos climáticos cada vez más exigentes.


EPAUSTRAL RECIBE Y RECONOCE AL CRUCERO VISTA EN SU PRIMERA RECALADA EN EL MUELLE ARTURO PRAT

TARJETA PUNTA ARENAS IMPULSA COMPRAS ESCOLARES CON DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

Leer Más

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

Mayor Álvaro Romero Revest del regimiento número 10 Pudeto

