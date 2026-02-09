Punta Arenas,
9 de febrero de 2026

CONCEJAL ETEROVIC ANALIZA DESIGNACIONES POLÍTICAS EN MAGALLANES

Buenos días región

Dalivor Eterovic Díaz, Concejal Municipal

En el programa Buenos días región, el concejal de Punta Arenas y presidente del Partido Comunista, Dalivor Eterovic Díaz, analizó el escenario político nacional y regional, junto con las eventuales designaciones de cargos y sus implicancias para el desarrollo de Magallanes.

Durante la conversación, Eterovic señaló que, a su juicio, el rumbo que adopte el futuro gobierno estará directamente determinado por las definiciones que tome el presidente electo en relación con la región, particularmente en materias de desarrollo y gobernanza. En ese contexto, se refirió al rol de los delegados presidenciales, indicando que, según la legislación vigente, pueden tener una alta relevancia política si cuentan con la confianza del Ejecutivo y un plan de trabajo definido.

En Buenos días región, el concejal también abordó las expectativas ciudadanas frente al próximo gobierno, indicando que existe un nivel de expectativa que, desde su perspectiva, no se observaba desde 2018. Asimismo, planteó que la conformación de una coalición integrada por siete partidos podría generar tensiones internas, especialmente en la distribución de cargos políticos, lo que, según señaló, ya se ha evidenciado en las primeras nominaciones.

En el plano regional, Eterovic indicó que aún no se conocen con claridad las políticas que el próximo gobierno tendrá para Magallanes, lo que dificulta realizar evaluaciones anticipadas. Junto a ello, expresó su preocupación por problemáticas locales, como la falta de médicos para la evaluación psicotécnica en el proceso de licencias de conducir, situación que, según explicó, ha generado suspensión de horas y afectación a la ciudadanía, pese a la implementación del sistema de licencia digital.

Finalmente, el concejal se refirió a una presentación realizada ante la Contraloría General de la República por un grupo de concejales, relacionada con la fragmentación de recursos destinados a eventos municipales. Según señaló, el objetivo es que el organismo fiscalizador aclare la legalidad de estos procedimientos y su impacto en la competencia y participación de otras productoras y pymes locales.

Juan José Arcos en conversación con Buenos Días Región

JUAN JOSÉ SRDANOVIC ARCOS SOBRE SI ESTARÁ PRESENTE EN EL GABINETE REGIONAL DE KAST: “TIENEN QUE DESIGNARLO EN SANTIAGO”

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS SOLICITA ACLARAR SITUACIÓN DE CÁMARAS INACTIVAS EN PUNTA ARENAS

​La administración comunal ofició a la Subsecretaría de Prevención del Delito por falta de definiciones administrativas.

​La administración comunal ofició a la Subsecretaría de Prevención del Delito por falta de definiciones administrativas.

Lourdes Vergara

21 ESTUDIANTES REALIZAN SU PRÁCTICA EN ENAP MAGALLANES EN ÁREAS COMO GEOLOGÍA, LABORATORIOS Y MANTENIMIENTO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS SOLICITA ACLARAR SITUACIÓN DE CÁMARAS INACTIVAS EN PUNTA ARENAS

EMBAJADOR DE EE.UU. BRANDON JUDD: "NO ESTÁ EN RIESGO LA VISA WAIVER. NO HAY RAZONES PARA SACAR A CHILE DEL PROGRAMA"

EL AMIGO DE LA FAMILIA

¿CÓMO AFECTA A LA REGIÓN DE MAGALLANES LA BAJA DEL DÓLAR?