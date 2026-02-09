Punta Arenas,
9 de febrero de 2026

MUNDO GEEK ABORDA NOVEDADES DE NINTENDO, CINE Y GAMING

En el cuarto episodio de Mundo Geek, programa de Polar Comunicaciones conducido por Sebastián Gómez, el espacio estuvo centrado en los próximos estrenos de filmes durante este año y próximos lanzamientos de videojuegos para diferentes plataformas.

El primer eje del capítulo estuvo relacionado con el cine, comenzando con la revelación del segundo tráiler de la película de Super Mario Galaxy revelado durante el evento Nintendo Direct que se estrenará durante el mes de abril de este año, protagonizada por Chris Pratt en el papel de Mario y Jack Black en el personaje de Bowser.

Además, se abordaron los rumores de la creación de un universo cinematográfico basado en las entregas de Nintendo donde se destacan Metroid, Zelda o Fire Emblem. También se le suma el estreno de la película de Ghost in the Shell durante julio de este año.

En el segundo bloque de Mundo Geek, el foco se trasladó a los videojuegos anunciados en el Nintendo Direct; uno de ellos fue Pragmata, producido por Capcom, un videojuego de aventura y ciencia ficción que actualmente cuenta con un demo jugable. El juego final saldrá el 24 de abril para computador y consolas.

Se anunció también el lanzamiento de la Super Bomberman Collection, la cual incluye los cinco títulos principales junto con sus versiones japonesas, sumado a la saga Goemon, que solamente se encontrará disponible en Japón.

El espacio finalizó con la mención de la nueva versión del videojuego Dragon Quest 7, que originalmente este título salió en PlayStation 1 y tuvo una primera adaptación para Nintendo DS, teniendo la particularidad de que el juego está hecho en 3D en comparación con entregas anteriores.



CON ÉXITO SE REALIZÓ NUEVA VERSIÓN DEL ASADO INTERNACIONAL MÁS GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO

Versión número 22 del Asado Internacional más grande de Tierra del Fuego, que se realizó el 7 de febrero en el Club de Huasos. 


Versión número 22 del Asado Internacional más grande de Tierra del Fuego, que se realizó el 7 de febrero en el Club de Huasos. 


COMUNIDAD DE RÍO VERDE REFUERZA SU IDENTIDAD CON EXITOSO ENCUENTRO DE RAYUELA EN ISLA RIESCO

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MUNDO GEEK ABORDA NOVEDADES DE NINTENDO, CINE Y GAMING

DELEGADO PRESIDENCIAL GUILLERMO RUIZ DESTACA LABOR POLICIAL EN RETENES FRONTERIZOS DE CARABINEROS

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Rosa Martínez Sánchez Psicóloga

EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR Y SU ROL EN LA SALUD MENTAL

