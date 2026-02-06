¿CÓMO AFECTA A LA REGIÓN DE MAGALLANES LA BAJA DEL DÓLAR?

El dólar en Chile cerró con una fuerte baja, marcando su menor nivel desde diciembre de 2023.Según la Bolsa Electrónica de Chile, la divisa llegó a los $855,70 a las 16:38 horas.

La reciente baja del dólar en Chile llegó a niveles no vistos desde 2023 tras el dato de inflación que respaldó al peso, según datos del Banco Central de Chile. Esto comienza a generar efectos concretos tanto en la economía familiar como en distintos sectores productivos de la Región de Magallanes.

Desde el punto de vista del consumo, un dólar más bajo tiende a aliviar los precios de productos importados, como tecnología, vehículos y repuestos. En el caso de los combustibles, una baja del dólar tiende a reducir el valor base en pesos, lo que puede aliviar la presión sobre los precios de las bencinas y el diésel en el mercado nacional, ya que los combustibles importados se adquieren a un menor costo.

Sin embargo, este escenario tiene efectos distintos para las industrias exportadoras, especialmente la pesca y la salmonicultura. Al vender sus productos en dólares, una caída del tipo de cambio implica que esos ingresos se conviertan en menos pesos, lo que puede afectar la rentabilidad del sector.

En el ámbito del turismo, la baja del dólar también impacta a la Región de Magallanes, especialmente durante la temporada de verano, cuando la zona recibe la mayor cantidad de visitantes del año. Para los turistas extranjeros, cuyos ingresos están en dólares u otras monedas fuertes, un dólar más bajo significa que, al cambiar su dinero, reciben menos pesos chilenos, lo que puede elevar gastos como tours, alimentación y transporte.

En conclusión, la baja del dólar beneficia al consumo y reduce costos de importación, pero representa un desafío para sectores exportadores y actividades que dependen del ingreso en moneda extranjera.