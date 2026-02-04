PARTIDO REPUBLICANO RESPONDE A SENADOR KUSANOVIC Y NIEGA "NEGOCIACIONES A ESPALDAS" POR CARGOS REGIONALES

Desde el partido Republicano se refirieron a la decisión del senador Alejandro Kusanovic (IND-RN) de desmarcarse del futuro Gobierno. Esto tras asegurar que existieron negociaciones "a las espaldas" con respecto a los nombramientos de autoridades regionales.



En esa línea, el senador y presidente del partido Republicano, Arturo Squella, indicó que nombrar a las personas indicadas no es fruto de negociaciones, ni menos sugerencias "vinculantes", como aseguró Kusanovic.



Squella manifestó que "los parlamentarios pueden hacer sus sugerencias respecto de cuáles son las personas indicadas o que reúnen las cualidades para asumir algún desafío desde el punto de vista de la administración local".





"Eso es natural, eso es obvio, siempre ha sido, pero eso no significa de que sea una recomendación vinculante. Si es que hay alguna persona que algún parlamentario ha recomendado y este no ha tenido la categoría o el estándar que se fija en la futura administración para poder asumir un algún rol, bueno, es algo que se tiene que revisar", continuó.



El parlamentario aseveró que "evidentemente tal como se dijo en campaña y lo ha dicho la oficina del Presidente electo, a las personas que se convoque a asumir desafíos en el futuro Gobierno, tienen que ser las personas indicadas".



"Las heridas o los sentimientos encontrados cuando no van de la mano con un elemento sustantivo que sea objetivo, la verdad es que con el andar del tiempo y viendo los buenos resultados de la administración van a quedar de lado", finalizó.



El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic explicó que continuará ejerciendo su labor en el Senado como independiente y fuera de cualquier bancada, luego de manifestar su profundo desacuerdo con la manera en que se resolvieron las designaciones de autoridades regionales.

En entrevista con La Segunda, Kusanovic indicó que "no quiero poner a nadie en los puestos aquí, sino que aspiro a que estén los mejores para este próximo Gobierno. El primer problema fue que José Antonio Kast me llamó para decirme que iban a nombrar a una persona como Delegada Presidencial en Tierra del Fuego, y yo le expliqué que aquí en Magallanes teníamos una lista".

"El problema vino después cuando teníamos de candidato a Delegado Regional a Gerardo Otzen, y le empezaron a poner problemas, puras cosas inventadas. Y a mí me empezó a llamar la atención, porque él es muy correcto. Primero lo habían aceptado y estaba todo listo ya y de repente empezaron a ponerle problemas hasta que lo bajaron. También rechazaron a Robert Weissohn (republicano) debido a presiones de gente tradicionalmente de izquierda", continuó.

El senador aseguró que "el Gobierno de José Antonio Kast había negociado con los Bianchi, con Carlos (diputado) y Karim (senador). Entonces les dieron poder de veto. La negociación de Kast con ellos es que le estaba dando una vicepresidencia del Senado y no sé qué otras cosas más. Y lo tenían oculto. Lo negociaron con ellos a espaldas de los parlamentarios de acá, yo y Alejandro Riquelme (Republicano)".

En esa línea manifestó que "esto no es sólo una falta de respeto hacia nosotros, sino una falta a la ética política y una traición a la confianza de todos los magallánicos, que yo como senador de la región no estoy dispuesto a tolerar. Fui traicionado por José Antonio. Cuando negocian con tu competidor, es una traición. Eso no lo tolero y yo me retiro". "Lo único que me queda a mí es seguir mi camino independiente y luchar y negociar voto a voto con este Gobierno para obtener algo para Magallanes", finalizó.









